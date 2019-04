Rozmowy rządu z nauczycielami bez przełomu Nie ma porozumienia nauczycieli z rządem. Po niecałych 5 godzinach rozmowy zawieszono i przełożono na wtorek. – Te postulaty, które położyliśmy na stole, nie zostały skonsumowane przez stronę rządową. Pozostaje nam liczyć na przełom w dniu jutrzejszym – powiedział po zawieszeniu rozmów Sławomir Broniarz, szef ZNP. Przedstawiciele rządu i nauczycielskich związków zawodowych usiedli do stołu o godzinie 9 w Centrum Partnerstwa Społecznego “Dialog”. Rozmowy zakończyły się około godziny 14. – Przygotowaliśmy propozycję, która jest w tej chwili w ocenie rządu najlepsza, możliwa do przyjęcia, możliwa do spełnienia w tych warunkach finansowych, w których funkcjonujemy – mówiła wicepremier Beata Szydło. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

