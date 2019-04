Rząd obiecuje nauczycielom… rozmowy. A „Solidarność”: „Większych podwyżek nie będzie”. Strajk tuż tuż Do środy 3 kwietnia organizatorzy strajku muszą powiadomić pracodawców, jeśli 8 kwietnia mają strajkować. Rząd deklaruje, że chce rozmawiać, ale nie podejmuje poważnych negocjacji z ZNP i FZZ, które żądają 30 proc. podwyżki. Lider oświatowej “S” idzie dalej niż rząd: “nie ma już możliwości podniesienia wynagrodzeń”. I chce podpisywać 9,6 proc. podwyżki. Na sześć dni przed zapowiadanym na 8 kwietnia 2019 strajkiem w oświacie o ogromnej skali, po drugiej turze wtorkowych rozmów, Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych poprosiły o przerwę w negocjacjach do środy (3 kwietnia) godz. 13:00. Oficjalnie po to, żeby rząd miał czas na przeliczenie skromniejszej niż wyjściowe 1000 zł netto propozycji podwyżek dla nauczycieli, a związki – jak mówiła premier Beata Szydło – „miały szansę na rozważenie możliwości zawieszenia strajku na czas egzaminów”. Premier Szydło mówiła, że „prosiła o to związki”. Nieoficjalnie FZZ i ZNP mówią, że to nie były prośby, ale naciski. Nie wygląda na to, by którakolwiek ze stron liczyła na to, że druga strona ustąpi. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

