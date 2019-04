Samosierra i Saragossa – fakty i legendy

Z cyklu: Romans z historią

Ponad dwieście lat temu (30 listopada 1808 r.) miała miejsce słynna szarża polskich szwoleżerów (czyli lekkiej kawalerii) w służbie Napoleona na wojska hiszpańskie zamykające drogę Napoleonowi do Madrytu na przełęczy Samosierra w Sierra de Guadarrama, opasującej z kilku stron stolicę Hiszpanii.

Ponieważ był to szalony wyczyn, porwał on wyobraźnię nie tylko Polaków, ale nawet niektórych Francuzów w armii Napoleona. To świetna pożywka do snucia legend zarówno wśród Francuzów jak i Polaków. Faktycznie była jedną z setek epizodów wojennych armii Napoleona, i chyba najkrótszą bitwą w historii, bo przełamanie sił wroga trwało tylko osiem minut.

Trudno dzisiaj dokładnie oddzielić prawdę od legendy, chociaż historycy, szczególnie polscy, poświęcili lata na studiowanie tego tematu, powstało dziesiątki artykułów naukowych i kilka pełnych monografii: wiele plew oddzielono od ziarna, ale nie wszystkie. Mimo że Napoleon miał wsparcie dywizji polskich, które deperacko walczyły w jego rozlicznych wojnach, wielokrotnie traktował Polaków jak „mięso armatnie”, by przyoszczędzić swoich. Zrobił kilka rzeczy dobrych dla Polaków: wymusił na carze Aleksandrze I by się zgodził na stworzenie na terenie jego zaboru prawie niezależnego Księstwa Warszawskiego, zreformował instytucje prawne na tych terenach i zostawił nadzieję, że wskrzesi Polskę. W zamian korzystał z ponad stutysięcznej jednostki bojowej wielkości dużej armii, zastrzegł sobie ciągłą rekrutację i to ze wszystkich zaborów nie tylko spośród szlachty i magnatów, ale mieszczan i chłopów, z których stworzył oddzielną jednostkę bojową zwaną Legią Nadwiślańską, której członkowie byli w niektórych bitwach tak okrutni jak Francuzi.

Wielu Polaków uważało go wtedy za geniusza i kochało go, a on do końca pozostał dość prymitywnym i wyrachowanym Korsykaninem, choć niezłym strategiem i wodzem. Ten epizod spod Samosierry był zapowiedzią wysłania przez niego polskich oddziałów na San Domingo, zamykając im drogę powrotu do Europy, by zlikwidowali powstanie Murzynów.

Tęsknota Polaków do wskrzeszonej Rzeczpospolitej była podłożem powstawania legend. Służyło to dobrej sprawie, chodziło o podtrzymania ducha polskości wśród rodaków. W tym celu w opisie bitew wielokrotnie pomniejszano siły własne i powiększano siły przeciwnika, podkreślano odwagę swoich i tchórzostwo wroga. Podobne legendy tworzyli Francuzi, nie po to by chwalić Polaków, ale by wywyższać siebie i wychwalać geniusz wojskowy Napoleona. Świętnym tego przykładem była Samosierra.

Tło historyczne wydarzenia

W czasach napoleońskich Hiszpanią zarządzał król Karol IV Burbon, a w rzeczywistości jego małżonka Maria Luiza i jej kochanek, szeregowy gwardzista Manuel Godoya: prymityw, pyszałek, mitoman, ale chyba mistrz sztuki sypialnianej, bo za przyzwoleniem kochanki stał się faktycznym władcą Hiszpanii. Dość tępawemu Karolowi chyba znudziło się rządzenie, nie interesowało go co się dzieje w kraju i w sypialni, oddał się swej pasji: polowaniu. Napoleon rok wcześniej przed Samosierrą, za jego zezwoleniem, przeszedł z wojskiem przez Hiszpanię, zajął Portugalię, po drodze przejął i umocnił kilka twierdz na terenie Hiszpanii, przepędził z Portugalii do Brazylii jej władcę z rodziną – faktycznie sami się wynieśli przed jego przybyciem do kraju. W tym czasie część magnaterii i wyższych urzędników przy tronie hiszpańskim, zniesmaczonych popisami Marii Luizy, koronowała na króla następcę tronu Ferdynanda VII. Dwóch królów to za dużo w jednym kraju, bo Karolowi nieśpieszno było do pozbawienia się prerogatyw królewskich. Zgodził się tylko, by spór o tron załatwić polubownie. Na arbitra wybrano Napoleona. Ten skorzystał z okazji, wezwał ich na rozmowy pojednawcze do Francji i tu zamiast rozmów zamknął ich w oddzielnych więzieniach.

Na tronie hiszpańskim osadził swego starszego brata Józefa. Początkowo Hiszpanie akceptowali Francuza na tronie, bo zaczęto wprowadzać zdobycze Wielkiej Rewolucji, szczególnie ideę zasypywania przepaści między stanami, unowocześnienie prawodarstwa, zlikwidowanie Wielkiej Inkwizycji. Józef był miernym władcą, dokładna odwrotność swego młodszego brata. Poddani nazywali go żartobliwie Józiem Butelką, do której często zaglądał. Gdy zaczęto likwidować przeciwników francuskiego króla i wyłapywać członków rodziny obu uwięzionych królów i wywozić ich do Francji, wybuchło powstanie mieszkańców Madrytu, które rozprzestrzeniło się na inne tereny. Józef Bonaparte zdążył uciec z kraju. Wtedy Napoleon z wielką armią zaczął okrutną czystkę kraju, w czym mu pomogali Polacy, szczególnie ci z Legii Nadwiślańskiej. Najbardziej ucierpieli mieszkańcy Saragossy, dużego, dobrze obwarowanego miasta położonego w zakolu dwu rzek.

Oto krótki urywek wspomnień Polaka ppor. Henryka Brandta po zdobyciu tego miasta: „Plac przed kościołem przypominał widok, którego się nigdy nie zapomina. Zapełniony był… trumnami i trupami. Miejscami stało po dwadzieścia trumien jedna na drugiej”. Na innym placu „na środku stos trupów po większej części zupełnie obnażonych… dzieci wychudzone, z oczami płonącymi gorączką robiły wrażenie bolesne”…

Jeszcze bardziej przejmujące od tego opisu są aquaforty (obrazy wyżłobione ostrym narzędziem w metalu zmiękczonym kwasem) słynnego malarza i geniusza w innych dziedzinach sztuki Hiszpana o nazwisku Goya, mieszkańca tego miasta. Tworzył je przez dziesięć lat. W serii złożonej z kilkudziesięciu dzieł zatytułowanej „Okrucieństwa wojny” unaocznia tę makabrę. Malując słynną „Guerrikę”, Picasso czerpał natchnienie z tego okrutnego, wielomiesięcznego oblężenie Saragossy i po jej zdobyciu bestialskiego morderstwa nie tylko wojskowych ale i ludności od niemowląt po kobiety i starców.

Teraz już Napoleon nie miał wolnej drogi do stolicy Hiszpanii jak wcześniej. Wybrał najkrótszą, ale najtrudniejszą drogę przez wąwóz Samosierra by się tam dostać. Józef wrócił na tron. Napoleon zostawił w Hiszpanii ogromną armię liczącą około 200 tys. żołnierzy, nie tylko dlatego, by brat nie stracił korony, ale przede wszystkim po to, by uszczelnić embargo nałożone na jego największego wroga Wielką Brytanię – do tej pory nie było jednak wystarczająco szczelne i nie przynosiło wielkiej szkody wyspiarzom. Kto wie, czy ta strategia unieruchomienia tu takiej ilości wojska nie była jednym z powodów późniejszego upadku Napoleona?

Samosierra

Przy wąwozie Napoleon pojawił się z 45-tysięczną armią; hiszpański generał Benito San Juan miał do dyspozycji około 20 tysięcy pod bronią, ogromna większość to policjanci i niedoświadczeni ochotnicy. Trzy i pół tysiąca ludzi umieścił w przyczółku w Sepulveda, ci nieźle przetrzebili wojska Napoleona przed dotarciem do prawdziwej przeszkody w drodze, do wąskiego wąwozu, zwanego także przełęczą, Samosierra.

Po tym niepowodzeniu i po całonocnym marszu cesarz zmęczony i wściekły stanął przed przeszkodą w marszu do stolicy. Broniło jej według podań 9500 Hiszpanów, faktycznie około 3000. Sama przełęcz była na wysokości 1444 m, prowadziła do niej szeroka na 7-8 metrów ścieżka 400 metrów w górę. Według dawnych przekazów umieszczone były na niej cztery baterie dział, po 4 działa w każdej, a ponieważ było ciasno nawet na cztery działa koło siebie, niektórym miano odkręcić koła, by się mogły zmieścić. Historycy w oparciu o wiarygodne źródła zmniejszyli liczbę baterii do dwóch, a niektórzy do jednej umiejscowionej na szczycie przełęczy, a i dział było mniej.

Wzgórza naokoło przełęczy usiane były tysiącami uzbrojonych Hiszpanów. Ogień z ich muszkietów był niezbyt szkodliwy, bo trudno z oddalenia wycelować w szybko poruszających się muszkieterów, poza tym prawie żaden z nich nie miał wcześniejszego doświadczenia bojowego. Napoleon początkowo próbował piechurami przebić się przez góry omijając przełęcz, ale był to manewr nie do wykonania. Przetrzebieni piechurzy wrócili do obozu. Wtedy przyszła mu wprost szaleńcza myśl zaatakowania bezpośrednio obrońców przełęczy. Gdy powiedział o tym swym dwom najwyższym rangą wojskowym: generałowi Montbrun i marszałkowi Berthier, ci oniemieli: przecież to absolutne szaleństwo. Wtedy Cesarz miał wypowiedzieć słynne słowa: „Zostawcie to Polakom”, co w umysłach historyków zakochanych w Napoleonie znaczyło, że „ci ludzie wszystko potrafią”, ale w rzeczywistości oznaczało mniej więcej to: „mamy mięso armatnie – Polaków – nie zaszkodzi spróbować”. Wysłał majora de Ségur z rozkazem do Jana Kozietulskiego, tymczasowego dowódcy trzeciego szwadronu szwoleżerów, jednostki aktualnie pełniącej czynną służbę przy cesarzu, by zaatakował wąwóz. Kozietulski miał mieć do dyspozycji tylko 125 ludzi, nie cały szwadron, lecz jego połowę, czyli kompanię. Długoletnie grzebanie badaczy w źródłach historycznych podwoiło tę liczbę, bo zgłosili się ochotnicy z dwu innych szwadronów, żaden Francuz. Kozietulski z okrzykiem: „Naprzód psie syny, Cesarz patrzy!” (patrzył z bezpiecznej półtorakilometrowej odległości), ruszył na czele czteroszeregowej kolumny w górę wąwozu.

Według dawniejszych przekazów w wąwozie potrzebne były aż cztery baterie z tego głównie powodu, że droga pod górę nie była prosta, lecz miała załamania. Baterie miały być oddalone o około 600 do 800 metrów jedna od drugiej. Każda w czasie ataku mogła zdążyć wypalić tylko jedną serię. Całą tę drogę szarży w opowiastkach rozciągnięto z około pół do dwóch i pół kilometra. Przed pierwszą baterią w odległości 300 m wykopany był rów, by działa Napoleona trzymać z dala od wąwozu. Tego pamiętnego dnia 30 listopada 1808 r. z samego rana nad okolicą rozciągała się gęsta mgła. Gdy piechurzy francuscy próbowali sforsować wzgórza, innym udało się w tym czasie częściowo zasypać rów. Mgła podniosła się ok. godz. 9.00. Wtedy to zwiadowcy francuskich strzelców konnych wrócili do dowództwa z wiadomością, że nie ma innej drogi w stronę Madrytu. Teraz Napoleon polecił kapitanowi Andrzejowi Niegolewskiemu pójść jeszcze raz na zwiady z częścią szwoleżerów 3 batalionu.

Miał wrócić z jeńcem, od którego spodziewano się dowiedzieć o sile i rozmieszczeniu sił wroga. Napoleon w międzyczasie zdecydował się zaatakować wąwóz resztką trzeciego szwadronu szwoleżerów. Wodzem nie był major de Ségur, jak to wyczytać można w wielu relacjach Francuzów o Samosierze – on tylko przywiózł rozkaz ataku i w ogóle nie brał udziału w szarży, ani przeciwnik przedarcia się przez wąwóz generał Mountbrun, jak to kłamliwie napisał Napoleon w swym 13 Biuletynie Armii Hiszpanii, lecz, jak wspomniałem, był nim szef drugiego szwadronu, pełniący tymczasowo dowództwo nad trzecim atakującym szwadronem Jan Kozietulski. W warunkach, kiedy trzeba było zdobywać pozycje wroga nie tyralierą, lecz szeregiem czwórkowym, bo tylko tyle koni mogło się zmieścić koło siebie w wąwozie, nie było mowy o jakimś skutecznym dowodzeniu. Kozietulski nie dotarł nawet do pierwszej baterii, padł pod nim koń. Lekko oszołomiony i ranny chwycił za miecz i pieszo podążył za atakującymi, ale nie było już kogo zabijać, tę brudną robotę przy bateriach zrobili szwoleżerowie ciągle jeszcze na koniach. Grupka piechurów hiszpańskich miała pośpieszyć z odsieczą przed wąwóz, miał ich zauważyć wysłany na zwiady przez Napoleona A. Niegolewski. Ruszył za atakującymi ze swym plutonem, koń pod nim padł tuż przed przełęczą. Kilku hiszpańskich piechurów doskoczyło do niego, zadało mu osiem ran bagnetami, oddano dwa strzały, ale ponieważ lufy przyłożone były do głowy, więc kule nie były w stanie strzaskać czaszki. Tak przynajmniej wspomina o sobie poszkodowany. Ile w tym prawdy trudno powiedzieć, przypuszczam, że niewiele, a może i żadna bo Niegolewski niejako wstał z martwych, przeżył, wyzdrowiał, jeszcze długo służył Napoleonowi.

Pomoc wojskowych towarzyszących Niegolewskiemu, była, jego zdaniem, bardzo potrzebna i skuteczna w szarży w wąwozie. To także kłamstwo. Nad rannym Niegolewskim miał się pochylić dowódca strzelców francuskich. Czując, że umiera, miał przekazać słownie cesarzowi zdobyte przez siebie armaty i swoje pozdrowienia. To wszystko to wielka bufonada człowieka o wielkim ego, który nie umiał przekonująco kłamać. Faktycznie żadnej armaty nie zdobył, bo do nich nie dotarł.

Napoleon czując nosem doświadczonego dowódcy zwycięstwo posłał na pomoc szwoleżerom kończącym „czyszczenie” wąwozu z wroga, najpierw pierwszy szwadron szwoleżerów pod dowództwem Łubieńskiego, a potem resztę polskiego pułku, na samym końcu swoich strzelców konnych.

Jest rzeczą zaskakującą, że tylko 54 szwoleżerów zginęło lub zostało ciężko rannych w czasie tej szarży. Dla ognia armatniego konie były lepszym celem niż ludzie, bo są większe i w ataku tworzyły niejako jedną masę, pędząc pod górę zasłaniały swymi łbami jeźdźców. Padło więcej koni niż ludzi, a wielu atakującym nie udało się nawet dotrzeć do przełęczy, gdyż zostali przywaleni własnymi końmi. Piechurzy Napoleona po zdobyciu wzgórza mieli trudną robotę wygrzebywania tych ludzi spod martwych koni. Oni też udzielili rannym pierwszej pomocy.

Pogoń za wojskami dowódcy hiszpańskiego spod Samosierry San Juanem miała miejsce na obszarze do 5 km. Wycięto wielu, 3000 żołnierzy wzięto do niewoli. Samemu rannemu dowódcy, będącego w czasie szarży szwoleżerów w górnej części wąwozu, udało się uciec przed pościgiem, ale został zabity przez swoich zdesperowanych podwładnych. W dwa dni po bitwie wielki Wielkopolanin generał Dezydery Chłapowski przejeżdżał po tych terenach. (On to później przez wiele lat był jednym z głównyych twórców tzw. „bezkrwawej pracy organicznej” Wielkopolan o zachowaniu języka, zwyczajów i tożsamości polskiej). Trupy szwoleżerów i Hiszpanów leżały jeszcze na ziemi przykryte prószącym śniegiem kiedy się w tym miejscu zjawił. W chatach wsi Samosierra znalazł kilku rannych Polaków, zmusił Francuzów by się nimi zajęli i odstawili ciężej rannych do szpitala w Madrycie, no i pochowali nieboszczyków. Dowódcy polskiego pułku Wincentemu Krasińskiemu nie przyszło nawet do głowy, że zabitych trzeba pogrzebać i zająć się rannymi. Już 4 grudnia Napoleon dotarł do stolicy.

Towarzyszem Kozietulskiego miał być tajemniczy ks. Robak w „Panu Tadeuszu”. Uwiecznił go poeta tym trójwierszem:

„On potem w Hiszpaniji, gdy nasze ułany

Zdobyły Samosierry grzbiet oszańcowany

Obok Kozietulskiego był ranny dwa razy!”

Po opuszczeniu Hiszpanii przez Józefa Bonaparte, na tron wrócił Ferdynand VII, okrutnie oczyścił kraj z pozostałych tam Francuzów i zwolenników zmian zaprowadzonych przez Napoleona i Józefa: zlikwidował nowe ustawodawstwo, zapłonęły od nowa stosy Wielkiej Inkwizycji już dość dawno wygaszone w innych krajach, a w tym kraju tylko na kilkanaście lat.

Kozietulski żył do r. 1821 r. Brał udział w kilku innych wojnach napoleońskich, raz ocalił Napoleona, gdy wataha Kozaków przedarła się przez linię frontu i pędziła w stronę cesarza. Za ten czyn został uhonorowany tytułem barona Cesarstwa. Jak większość polskich oficerów-uczestników wojen napoleońskich wszedł do armii Królestwa Polskiego stworzonego na terenach zaboru rosyjskiego. Został dowódcą 4 regimentu ułanów. Jego młodsi koledzy byli później organizatorami i bohaterami Powstania Listopadowego. Gdyby człowiek w grobie potrafił zazdrościć żyjącym, to Kozietulski na pewno zazdrościłby powstańcom, że go wśród nich nie ma.

Inne legendy

Bitwa obrosła wieloma innymi legendami nie tylko polskimi ale i francuskimi, bo pisali o niej nie tylko Polacy. Dane o wrogu wyolbrzymiano. Na ostatniej baterii miało być 10, a nie 4 działa, szwoleżerowie mieli walczyć nie szablami lecz lancami, co było nonsensem (zaopatrzyli się w lance później, odbierając je współrodakom z armii austriackiej w braterskiej bitwie pod Wagram). Polacy zaczęli dla podtrzymania innych Polaków na duchu tworzyć różne inne opowiastki nawiązujące do Samosierry. I tak opowiadano że do daty tej bitwy Francuzi wyśmiewywali się z dziwnego dla nich stroju szwoleżerów, szczególnie rogatywek, nieraz okazując im pogardę. Sam Napoleon, który nie był skory wpadać w entuzjazm, w tym wypadku miał odstąpić od reguły: po bitwie miał urządzić triumfalną paradę polskich oddziałów, uczynił 18 uczestników szarży Kawalerami Legionu Honorowego Cesarstwa, wychwalał Polaków pod niebiosy.

Nieco później kilka francuskich jednostek wojskowych zaczęło szyć i odziewać się w mundury tak podobne do szwoleżerskich, że niekiedy tylko kolorem odróżniali się od Polaków. Chyba tylko strzępy prawdy można znaleźć w tych i tym podobnych opowiastkach. Niektórzy polscy uczestnicy tych wydarzeń wspominali i podkoloryzowali ten bój i swój w nim faktyczny czy wydumany udział przede wszystkim by podbudować swe ego i by ich uważano za bohaterów, ale większość traktowała to jako normalny żołnierski obowiązek. Takim bezczelnym mitomanem okazał się pułkownik, później bogaty polski magnat i generał napoleoński, później carski, wspomniany Wincenty Krasiński. Oto jego narracja w liście do przyjaciela malarza Z. Vogla: „…w jednym z najtrudniej dostępnych miejsc wziąłem z moim pułkiem podczas bitwy Samosierra 14 armat, pięć sztandarów i blisko 3000 jeńców. … Monarcha był z nas kontent i że moje przejście przez wąwóz Samosierry może się równać z najwaleczniejszymi czynami pułków. Ścigałem nieprzyjaciela aż do wrót Madrytu” – jedno wielkie kłamstwo! Faktycznie w czasie szarży był chory, albo najprawdopodobniej udawał chorego, bo raptem nastąpiło cudowne wyzdrowienie, gdy droga przez wąwóz stała się przyjezdna.

Ten ojciec naszego trzeciego w kolejności po Mickiewiczu i Słowackim wielkiego poety romantycznego Zygmunta, był wyjątkowym kłamcą i lisem, chyba sprytniejszym od Napoleona, a po jego klęsce, cara Mikołaja I. Tak cesarzowi się spodobał, że mianował go generałem wyższego stopnia, wodzem wszystkich polskich legionów, i odznaczył go kilkoma orderami i krzyżami walecznych – miał ich kilkanaście, bo drugie tyle i tytuł hrabiego nadał mu później wspomniany car. Był jego wiernym sługusem, przeciwnikiem Powstania Listopadowego – przed jego wybuchem udał się do Petersburga, by tym pokazać, że jest przeciwny powstaniu. Po upadku powstania w Królestwie Polskim, zwanym też Kongresowym, pełnił ważniejsze funkcje administracyjne, między innymi wojewody, a przez krótki czas piastował najważnieszą funkcję w nim jako namiestnik.

Na jego pogrzebie nie zjawił się żaden patriota, spędzono około 100 przypadkowych uczestników i 80 mnichów. Wyjątkowo wstrętny typ – wątpię czy mu ziemia jest ciągle lekką.

Francuzi w swych pamiętnikach, lub w pełni wydumanych fałszywkach podają, że ich rodacy byli zawsze na czele atakujących, jednym z nich był wspomniany wyżej major de Ségur cwałujący na przodzie przed resztą. Mam wątpliwości, czy niektórzy z nich wiedzieli, gdzie leży Samosierra. Liczba atakujących wzrastała, by pomieścić w szarży wielu Francuzów, którzy, oczywiście, byli najbardziej bohaterscy. Te fałszywki tworzono jeszcze przez ponad pół wieku od dnia szarży. Dobrą ich stroną jest to, że niektórzy polscy świadkowie, by zadać im kłam, zaczęli spisywać swoje wspomnienia, a nawet opublikowano kilka pamiętników pisanych na żywo przez uczestników bitwy. Te właśnie materiały najbardziej pomogły fachowcom dotrzeć do wielu prawdziwych wydarzeń, odrzucić, jak powiedziałem, większość plew od ziarna, ale w pełni prawdziwej historii tych wydarzeń już się nie da odtworzyć, bo wiele wspomnień było spisanych gdy ich uczestnicy byli starcami.

W szale zachwytu nad bohaterstwem Polaków zapomina się często o tej smutnej prawdzie, że będąc narodem zniewolonym pomogli zniewolić inny wolny naród. To nam wypominają historycy hiszpańscy, ale nie złośliwie, bo dodają w swoich wypowiedziach, że Polacy nie mieli wyjścia, jedynie służyli u najeźdźcy, często nie z własnego wyboru i robili to, co im kazał.

Co więcej: hiszpańscy rekonstuktorzy wydarzeń historycznych uczestniczyli w roku 2008 w wielkim widowisku w wąwozie Samosierry zainicjowanym przez Polaków i Francuzów w dwustulecie oryginalnej bitwy – pozwolili, tym razem na niby, po raz drugi się pokonać.

Władysław Pomarański