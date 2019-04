Samotne matki, wyrodni ojcowie Nawet milion dzieci może nie otrzymywać alimentów. Żeby związać koniec z końcem, ich matki muszą być bohaterkami – czytamy w tygodniku “Przegląd”. “Nic o tym nie wiesz, nim sama tego nie doświadczysz” – tak aktorka Weronika Rosati zaczyna rozmowę z Magdaleną Środą o samotnym macierzyństwie. – Nie chodzi przy tym tylko o sytuację finansową. Moja jest niezła (…). Samotna matka to jednak nie tylko niskie dochody, to sytuacja społeczna, duchowa i egzystencjalna. Nie chodzi o to, że jesteś jawnie dyskryminowana, ale że czujesz się inna, gorsza, niepełna i tak jesteś postrzegana przez wielu. Ty i Twoje dziecko”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

