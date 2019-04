Seks w polskiej szkole: woda z octem wypłukuje plemniki – Dziewczęta na lekcjach wychowania seksualnego słyszą, że kobieta, która nie dochowa czystości do ślubu jest jak nadgryzione jabłko, którego już nikt nie będzie chciał zjeść. Są to więc informacje bardzo mocno nacechowane ideologicznie i próbujące ukierunkować młodzież na odpowiedni światopogląd. Chłopcy dowiadują się również, że prezerwatywy mają pory, przez które przechodzą plemniki. To jest wiedza przekazywana na lekcjach – opowiada w rozmowie z Wprost.pl Anna Grzywacz z Grupy Edukatorów Seksualnych “Ponton”. Jaki jest prawdziwy stan edukacji seksualnej w polskich szkołach? WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.