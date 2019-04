Skrzyżowanie rzek w Polsce – jedyne takie w Europie i jedno z dwóch na świecie Na świecie są tylko dwa miejsca, gdzie dwie rzeki krzyżują się, a ich wody się nie mieszają. Jedno z nich znajduje się w Polsce, w wielkopolskim Wągrowcu, na Pałukach. Właśnie tam dwie rzeki przecinają się pod kątem prostym, a mimo to ich wody płyną dalej każda w swoją stronę. WIĘCEJ – sam zobacz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.