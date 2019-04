Sponsorowanie członków rodziny – co trzeba wiedzieć? Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella” Pytanie: Zastanawiamy się z mężem nad sponsorowaniem do Kanady naszej wnuczki. Jest to bardzo smutna historia rodzinna. Nasza wnuczka nie ma rodzeństwa, bardzo dobrze się uczy i na pewno w Kanadzie będzie miała lepiej niż ma teraz. Czy jest to możliwe, aby ją tu ściągnąć? Odpowiedź: Pierwszym krokiem w takiej sytuacji powinna być bardzo szczegółowa konsultacja, podczas której przeanalizowane zostaną wszystkie detale tak, aby można było z całą pewnością stwierdzić, czy jest to możliwe, czy nie. Jeśli nie, to może jest inny sposób na sprowadzenie wnuczki? Dość często zadają mi Państwo pytania o sponsorowanie różnych krewnych. Wiadomo, że stali mieszkańcy Kanady oraz obywatele mogą sponsorować swoch rodziców i dziadków jeśli posiadają wymagane przez prawo imigracyjne zarobki oraz jeśli… zostaną wylosowani w loterii, którą, niestety, program sponsorowania rodziców i dziadków jest od kilku lat (mam wielką nadzieję, że w przyszłym roku nowy rząd Kanady zmieni tę kategorię na bardziej fair… pożyjemy, zobaczymy). Czy poza rodzicami i dziadkami można też sponsorować innych członków rodziny? Można, ale tylko w bardzo specyficznych sytuacjach. I tak: można sponsorować, jeżeli oczywiście sponsor spełnia warunki finansowe: rodzeństwo, dzieci rodzeństwa oraz wnuki, jeżeli wszystkie cztery poniższe warunki są spełnione: Pomiędzy sponsorem a osobami sponsorowanymi istnieje pokrewiewieństwo potwierdzone więzami krwi, Oboje rodzice krewnego, którego chcemy sponsorować, nie żyją, Krewny, którego chcemy sponsorować ma mniej niż 18 lat, Krewny, którego chcemy sponsorować nie ma żony lub męża (i nie żyje w konkubinacie). Nie można sponsorować swojego rodzeństwa, dzieci swojego rodzeństwa lub wnuków, jeżeli: Chociażby jedno z rodziców żyje, Nikt nie wie, gdzie są rodzice, Rodzice porzucili dzieci/dziecko, Krewny jest pod opieką kogoś innego podczas gdy jedno lub oboje rodziców żyją, Rodzice są w więzieniu. Pytanie: Jestem obywatelem Kanady i nie mam tu żadnej rodziny. Pragnę sprowadzić do Kanady córkę mojego brata. Czy mogę ją sponsorować? Odpowiedź: Obywatel oraz stały mieszkaniec Kanady może sponsorować do Kanady jednego członka rodziny, niezależnie od wieku osoby sponsorowanej, jeżeli potencjalny sponsor spełnia warunki finansowe oraz wszystkie poniższe warunki: Sponsor nie ma żadnego członka rodziny, którego mógłby sponsorować, czyli: – żony/męża lub partnerki/partnera (tzw. common-law) – dzieci – rodziców – dziadków – osieroconego rodzeństwa lub dzieci rodzeństwa lub wnuków ORAZ Sponsor nie ma żadnych członków rodziny: cioci, wujka oraz krewnych wymienionych powyżej, którzy są stałymi mieszkańcami lub obywatelami Kanady. Kategoria sponsorowania opisana tutaj istnieje w prawie imigracyjnym od wielu lat. Niestety, większość osób nie kwalifikuje się na sponsorowanie z takiego czy innego względu. Każdy z warunków sponsorstwa w tej kategorii jest bardzo rygorystycznie analizowany i jeżeli w 100 procentach nie są spełnione warunki – następuje odmowa. Dlatego zanim się wyśle podanie o sponsorstwo należy upewnić się, czy WSZYSTKIE WARUNKI są spełnione. Izabela Kowalewska Konsultant Imigracyjny Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com Moje biuro znajduje się w Mississaudze pod adresem 90 Burnhamthorpe Road West, Suite 1400 (skrzyżowanie Burnhamthorpe i Hurontario). Telefon do mnie jest 416-414-2426, a e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Isabella Kowalewski IZABELA KOWALEWSKA JEST CZŁONKIEM IMMIGRATION CONSULTANTS OF CANADA REGULATORY COUNCIL (ICCRC) CANADIAN ASSOCIATION OF PROFESSIONAL IMMIGRATION CONSULTANTS (CAPIC). Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com Search

