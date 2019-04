Stan zagrożenia zdrowia publicznego w Nowym Jorku Bill de Blasio, burmistrz Nowego Jorku, ogłosił we wtorek stan zagrożenia dla zdrowia publicznego w dzielnicach Brooklynu. Pojawiły się tam liczne przypadki zachorowań na odrę. Polityk zarządza także obowiązkowe szczepienia dla mieszkańców tej części miasta. Od października 2018 roku potwierdzono 285 zachorowań na odrę – mówił we wtorek na konferencji Bill de Blasio. Burmistrz Nowego Jorku zwrócił uwagę, że jest to najwyższy wynik od 1991 roku. Amerykański portal USA TODAY informuje, że większość zarażonych ma poniżej 18 lat. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.