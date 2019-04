Strajk nauczycieli staje się coraz bardziej realny Po raz kolejny zdecydowano o przełożeniu tzw. rozmów ostatniej szansy ze związkami zawodowymi nauczycieli, którzy domagają się od rządu PiS podwyżek. Strony spotkają się na dalszych negocjacjach dopiero w piątek o godz. 8:00. Najpierw strona rządowa spóźniała się na negocjacje z nauczycielami, a potem zaczęła w nieskończoność przekładać rozmowy. Podobnie stało się w środę. Najpierw przełożono negocjacje ze związkami zawodowymi nauczycieli z godz. 15:00 na 18:00, a potem zdecydowano o przeniesieniu obrad na piątkowy poranek. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

