Strajk nauczycieli zawieszony do września Na tę konferencję oczekiwano w ogromnym napięciu. 25 kwietnia 2019, o 13:10 Sławomir Broniarz, stojąc w grupie nauczycieli, rodziców i uczniów ogłosił, że Zarząd Główny ZNP w porozumieniu z nauczycielami, rodzicami i uczniami podjął decyzję o zawieszeniu strajku od 27 kwietnia (sobota). To nie znaczy, że strajk się kończy. Nauczyciele stawiają rządowi warunki i zapowiadają, że we wrześniu staną do kolejnej akcji protestacyjnej. Być może nie będą sami. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

