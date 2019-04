STRAJK: Wielka manifestacja nauczycieli. Końca protestu nie będzie „Umiemy stawić czoła wyzwaniom XXI wieku. Jesteśmy do tego lepiej przygotowani, niż wszyscy politycy razem wzięci” – zagrzewał nauczycieli Sławomir Broniarz, przewodniczący ZNP. Tysiące pedagogów przeszło ulicami Warszawy w długim na ponad kilometr pochodzie. Minister Zalewska ich zignorowała. WIĘCEJ Rząd ogłosił, że jak nie nauczyciel, to dyrektor, a jak nie dyrektor, to samorząd przeprowadzi klasyfikację. Śmiać się czy płakać? Rząd zapłaci za to wysoką cenę, nie uratuje go żaden koncert życzeń na Stadionie Narodowym. Mamy duży kapitał, czujemy siłę. Międzyszkolne komitety wypełniły puste miejsca, ale ogólnopolskie są tylko z nazwy – mówi szef ZNP […] WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

