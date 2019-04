Świątek jeszcze nie mistrzynią Iga Świątek przegrała w Lugano ze Słowenką Poloną Hercog 3:6, 6:3, 3:6 w swoim pierwszym finale tenisowego turnieju cyklu WTA. Polka i tak odniosła największy sukces w karierze i awansuje do pierwszej setki światowego rankingu. Po sobotnim półfinałowym triumfie nad Czeszką Kristyną Pliskovą Świątek została najmłodszą Polką w finale zawodów WTA. Agnieszka Radwańska, kiedy w lipcu 2007 roku triumfowała w Sztokholmie, miała 18 lat i cztery miesiące. Świątek pełnoletniość uzyska 31 maja. Już przed niedzielnym pojedynkiem stało się jasne, że niezależnie od wyniku warszawianka awansuje do czołowej setki światowego rankingu. Chciała jednak powalczyć o historyczny triumf w turnieju WTA. W pierwszych dwóch gemach obie zawodniczki wykorzystały swój serw, w trzecim natomiast 17-letnia Polka nie zdobyła ani jednego punktu i została przełamana. Stratę odrobiła już w kolejnym gemie, ale później znów przegrała przy własnym podaniu. Przy prowadzeniu Słowenki w pierwszym secie 3:2 i 30-0 pojedynek przerwano z powodu opadów deszczu. Wznowiono go po ponad godzinie. Niestety, przerwa lepiej podziałała na Hercog, która wygrała dwa kolejne gemy. I chociaż w następnym Polce udało się przełamać rywalkę, to ostatecznie Słowenka niedługo później cieszyła się z wygranej 6:3. Drugi set też zaczął się od jej prowadzenia. Świątek wróciła jednak do gry i w efekcie po trzecim gemie pierwszy raz w tym spotkaniu wyszła na prowadzenie. Dodało to jej pewności siebie na kolejne gemy i niedługo później cieszyła się z wygranego seta 6:3. Tuż po nim Hercog miała niewielkie problemy zdrowotne. Słowenka skorzystała z pomocy sztabu medycznego. Zdecydowała się grać i od stanu 0:2 dla Polki nie tylko wyrównała stan meczu, ale i wyszła na prowadzenie 4:2. Ostatecznie w decydującej partii zwyciężyła 6:3. Hercog w ten sposób wywalczyła trzeci tytuł w karierze. Za triumf w Szwajcarii zgarnie premię w wysokości 43 tys. dolarów, na konto Świątek trafi 21,4 tys. Mimo porażki Polka po raz pierwszy pojawi się w pierwszej setce światowego rankingu WTA, który zostanie opublikowany w poniedziałek. Wynik finału turnieju WTA w Lugano: Iga Świątek (Polska) – Polona Hercog (Słowenia) 3:6, 6:3, 3:6 Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Belz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

