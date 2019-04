Święto zależne od Księżyca, czyli dlaczego Wielkanoc jest ruchoma Kiedy wypada Wielkanoc? W tym roku dopiero pod koniec kwietnia, ale często święta wielkanocne obchodzimy już w marcu. Dlaczego tak się dzieje? Kiedy i w jaki sposób wyznaczono datę Świąt Wielkiej Nocy? Należy cofnąć się do 326 roku, kiedy to odbył się Sobór Nicejski. Tam ustalono, ze Wielkanoc przypada zawsze w najbliższą niedzielę po pierwszej Paschalnej Pełni Księżyca. Ta z kolei jest pierwszą pełnią wypadającą po 20 marca. “Jednak zasada ta przestaje działać raz na 19 lat. Właśnie w tym roku ten wyjątek będzie miał miejsce, ponieważ astronomiczna wiosna rozpoczęła się 20 marca o godzinie 22:58, a pierwsza wiosenna pełnia miała miejsce niecałe 4 godziny później, dokładnie 21 marca o godzinie 2:43” Zatem Wielkanoc powinna wypaść 24 marca. Święta będą jednak blisko miesiąc później? Dlaczego? Dzieję się tak, ponieważ kościół sugeruje się przy ustalaniu daty Wielkanocy nie astronomiczną pełnią Księżyca, lecz Kościelną Pełnią Księżyca, a ta czasem odbiega od tej pierwszej nawet o kilka dni. Nad wyznaczaniem daty Wielkanocy w Kościele czuwa jezuita Guy Consolmagno z Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego. Kościelna Pełnia Księżyca zrodziła się z powodu występowania stref czasowych, a przecież Wielkanoc w Kościele powinna być obchodzona w jednmym czasie. Dlatego też raz na 19 lat pod uwagę bierze się tzw. cykl metoniczny, który jest okresem 19 lat, po którym Słońce i Księżyc wracają do niemal identycznej konfiguracji na niebie. Później czas dzieli się na 29- i 30-dniowe “Pierwszy dzień kościelnego paschalnego miesiąca przypada na tzw. nów kościelny między 8 marca a 5 kwietnia włącznie. Kościelna Pełnia Księżyca, w okresie Wielkanocy zwana Paschalną Pełnią Księżyca, wypada po upływie 13 dni, zawsze pomiędzy 21 marca a 18 kwietnia. Następnie wyznacza ona Wielkanoc, między 22 marca (tak będzie w 2285 roku) a 25 kwietnia (najbliżej w 2038 roku)”. Na podstawie doniesień agencyjnych opracowała Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

