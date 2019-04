Szatanie, precz!

W czasie gdy kształtowała się Ameryka, prezydent George Washington napisał serię publicznych listów do mniejszości religijnych, baptystów, prezbiterian, kwakrów i katolików. W liście do małej wspólnoty żydowskiej napisał zdanie, które przyniosło mu rozgłos: „Szczęśliwie rząd Stanów Zjednoczonych nie sankcjonuje bigoterii ani nie wspiera prześladowań, wymaga tylko aby ci, którzy żyją pod jego ochroną, postępowali jak dobrzy obywatele, wspierajac kraj swoją pracą”. Tekst ten jest kwintesencją oświeceniowego rozumienia roli państwa w życiu nowoczesnych społeczeństw.

Tymczasem współczesna Polska pod rządami PiS ucieka przed nowoczesnością, jaką dziś znamy i akceptujemy z jej fundamentalnymi zasadami takimi jak trójpodział władzy, zasada równości i tolerancji oraz przestrzeganie praworządności. Niestety obecna ekipa rządząca posługuje się częściej magicznym myśleniem i zabobonem niż zdrowym rozsądkiem i rozumem.

I takie właśnie myślenie jest dzisiaj przepustką do rządowych stanowisk, telewizji i radia.

Przedsmak tego, co dzieje się obecnie mieliśmy już podczas pierwszych rządów PiS, kiedy jego światli posłowie zamówlili w sejmowej kaplicy mszę świętą w intencji deszczu. „Pobożność jest niezwykle ważna ale rozumu nie zastąpi”, twierdził ksiądz profesor J. Tischner, ale kto by go tam słuchał.

Więc PiSowski Sejm czcił następnie 300. rocznicę koronowania obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, 100. rocznicę objawień, jakie mieli pastuszkowie w Fatimie. Po nawałnicy, która przetoczyła się przez północną Polskę, posłanka PiS dokonała naukowej obserwacji: „Drzewa i słupy energetyczne leżały, a krzyże i kapliczki ocalały”. TVPInfo dzieliło się radosną nowiną, że bukiet na Matkę Boską Zielną chroni przed gradobiciem, nawałnicą i szkodnikami. Premier Morawiecki uważa, że Bóg pomaga we wzroście gospodarki, więc, wystraszony opadającymi wpływami z VAT i rosnącym zadłużeniem, zawierzył polską gospodarkę Matce Bożej: „niech wisząca tu Matka Boska Nieustającej Pomocy wspiera nas i stoi przy nas w naszych działaniach”.

Wzrok ku niebu skierowali również prezesi spółki ENERGA, oddając problemy z prądem pod opiekę Opatrzności i to na bogato, w kościele Opatrznośći Bożej w Gdańsku. Poczet pracowników składał przed ołtarzem kosze z darami, mszę odprawiało ośmiu duchownych, a prezes spółki wyraził nadzieję, że w jej działalności nie zabraknie prądu „tego Bożego światła”. A swoją drogą to redemptorysta Rydzyk chyba słabo się modlił, skoro z odwiertu leci mu zimna woda zamiast gorącej. Chociaż akurat jemu to Lucyfer powinien podgrzać….

Wszak wiara czyni cuda, czego dowodem były Siemianowice śląskie: „Uratowany przed zamknięciem jedyny szpital, znaczący spadek bezrobocia, rekordowe inwestycje – to owoce zawierzenia Siemianowic Niepokalanemu Sercu Maryi. Uroczystego aktu zawierzenia dokonał… prezydent Rafał Piech. Niebo odpowiedziało na ufne otwarcie się na nadprzyrodzoną pomoc”, prawił „Nasz Dziennik” i ani się nie zająknął o 50 mln dotacji z Unii Europejskiej ani jak wielu fachowców z tego miasta znalazło pracę w Anglii i w Niemczech.

Przykład Siemianowic odniósł pozytywny skutek, władze sprawę przemyślały i w grudniu 2016 r. w krakowskich Łagiewnikach tłumnie stawili się przedstawiciele świeckiego państwa w osobach prezydenta, premiera, ministrów i posłów, aby uczestniczyć w akcie „świadomego i wolnego uznania Jezusa Chrystusa za króla Polski”, która w tym momencie stała sie monarchią, a nowoobrany król „Najwyższym Prawodawcą – takze dla Prezydenta, Sejmu, Senatu i Rządu Polskiego we wszystkich aktach stanowienia czy stosowania prawa Rzeczypospolitej”, no, chyba że senator Grzegorz Bielecki Żyda deportuje. Sam zainteresowany opinii nie wyraził, możemy tylko przytoczyć to, co oświadczył swojego czasu Piłatowi: „Królestwo moje nie jest z tego świata”.

Przedstawiciele grupy trzymającej władzę wytyczne przyjęli, instrukcje zrozumieli i popruli w kierunku tej nieoficjalnej jeszcze teokracji. Wszędzie pojawili sie kapelani, egzorcyści, milicja na potęgę kupuje modlitewniki, święci radiowozy i przebiera za anioły, kancelaria prezydenta kupuje różańce, krzyże i sznury modlitewne, kalendarze liturgiczne, sznury do alb kapłańskich i pateny, cokolwiek by to było.., Komunistyczny prokurator Piotrowicz demonstracyjnie dźwiga wielgachny różaniec. W szkołach katecheza, rekolekcje, jasełka, no i religia 2 godz. tygodniowo, co daje w ciągu 8 lat nauki 528 godz, tyle samo co matematyki.

Bębenka podbijają oficjele, na przykład wicepremier Beata Szydło – wpis z 12 sierpnia ubiegłego roku, po Lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Berlinie: „Wspaniały wieczór. 7 złotych medali to rezultat koronacji Chrystusa, wielkiego miłośnika sportu”. Niby prosta kobiecina, a proszę, na sporcie się zna. A na sporcie jak na medycynie znają się wszyscy. Na przykład Tomasz Terlikowski, człowiek strofujący papieży: „Symboliczne jest to, że dla laickich społeczeństw mecze wygrywają religijni piłkarze. Afryka ma moc, bo ma wiarę”. A ja wiele razy się zastanawiałam, widząc jak przed meczem pobożnie żegnają się piłkarze obu rywalizujących drużyn, czyje modły dotrą pod niebiosa? Zdrowy rozsądek podpowiada nam wszakże, że Pan Bóg jest zawsze po stronie silniejszych batalionów… Placówki Poczty Polskiej wyglądają jak jasnogórskie stragany z dewocjonaliami i partyjna księgarnia. Jacek Kurski łyka coraz więcej milionów na ubogacenie programu TVP. Podobno w wiosennej ramówce będą przedstawione nowe programy: „Różaniec z gwiazdami”, „Jaka to modlitwa”, „Miliard na tacy”, „M jak modlitwa” i „Szansa na odpust”.

A jeszcze na temat sportu głos zabrał niedawno w TVN24 senator Stanisławek z klubu PiS: „Złoty i srebrny medal (skoczków narciarskich) to nasza zasługa”. A który z waszych skakał, bo nie oglądałam?

Sport to jednak sfera rozrywki, przynajmniej dla widzów, jeśli jednak wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki wspiera rodziców, odmawiajacych szczepienia swoich dzieci, bo „intuicja mu podpowiada, że rodzice mają rację”, to sprawa staje się poważna. Jego intuicja jest akurat tyle warta ile jego inteligencja, ale jego wypowiedź jako członka rządu ma inna rangę niż rozhisteryzowanej, niedouczonej mamuśki. Przypomnijmy, że kiedy w 1994 r. po wpływem presji społecznej rząd Japonii zniósł obowiązkowe szczepienia, w ciągu 4 lat na odrę zachorowało 200 tys. osób, a to już jest ryzyko dla całego społeczeństwa. I potem co się dziwić, że zamiast do dentysty, Polak z bolącym zębem ciagnie się z pielgrzymką do wsi Cielętniki, gdzie ogryza korę błogosławionej lipy, działającej na zęby przeciwbólowo?

Ostatnio głośno było wokół wypowiedzi pisowskiego ekonomisty, członka Rady Polityki Pieniężnej, prof. Eryka łona, na portalu w gospodarce.pl. Otóż ekspert ów wywiódł uczenie, że Polska nie powinna przyjmować euro, a uzasadnił to przepowiednią fatimską, orędziem siostry Lucji i objawieniem w Gietrzwałdzie. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu musi być dumny ze swojego specjalisty, oj, musi!

Tu przypomnę, że w podobnym duchu choć z innym uzasadnieniem wypowiedział się niedawno pisowski minister cyfryzacji,Adam Andruszkiewicz, dywagując: „To Europa przyjmie złotego jako walutę, a polski jako język urzędowy. Dostaję tysiące listów od obywateli Unii Europejskiej, którzy błagają o załatwienie im polskiego obywatelstwa”. I pomyśleć, że kiedyś śmiałam się z postulatu obligatoryjnych badań psychiatrycznych dla kandydatów na państwowe urzędy….

A wracajac do trendu spektakularnego religianctwa, to daje sie zauważyć zjawisko prób sakralizacji placu. J. Piłsudskiego, gdzie jak wiemy stoją różne ważne pomniki. Dopóki była tam tylko statua marszałka, był spokój. Ale kiedy pojawił się pomnik prezydenta L.Kaczyńskiego i pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej, plac jest pod całodobową obserwacją i ochroną, której „Dziadek” jakoś nie potrzebował. No i ostatnio policja zatrzymała niebezpieczną grupę hulajnogową, krecącą się złowieszczo wokół tych właśnie monumentów. Policja twierdzi, że młodociani sprawcy najeżdzali na pomnik i nawet go uszkodzili, co by świadczyło, że granit jest równie kruchy, co legenda Lecha Kaczyńskiego. I pomyśleć, że gdyby poszukiwany Marek Falenta, ksiądz Sawycz czy zbiegły Wacław Berczyński jeździli na hulajnogach, to już zostaliby złapani, osądzeni i osadzeni! Ciekawi mnie jednak czy policja równie szybko i skutecznie reaguje na polatujące gołębie i jakie stosuje środki działania! Popluć i chusteczką?

A zgrabnie wracając do specjalistów ekonomistów to żaden mi nie zaimponuje – chylę kapelusza przed Tadeuszem Rydzykiem i to nie jest żart. Z głębokim podziwem zapoznałam się z takim oto wezwaniem utalentowanego finansowo redemptorysty: „Szatan nie lubi ubogich, dlatego aby uniknąć czarta pozbywajcie się majątku. A jak lepiej opróżnić kieszeń niż przekazać przeklęte srebrniki do miejsca gdzie diabeł dostępu nie ma (tu podany jest numer konta w Banku Pocztowym, z dopiskiem „Precz, Szatanie”). I tak babunie emerytki dokopią Złemu, który oczywiście niech szczeźnie. Precz, szatanie!

Danuta Owczarz-Kowal