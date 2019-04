Szefowa Kubicy: Wprowadziliśmy zmiany, które okazały się błędem Tegoroczne bolidy Williamsa, w tym ten Roberta Kubicy, wyraźnie odstają od reszty stawki. Podobnie było w zeszłym sezonie. Claire Williams winę za taki stan rzeczy wzięła na siebie. – Wprowadziliśmy zmiany w wewnętrznej strukturze, które okazały się błędem. A to była moja inicjatywa – wyznała szefowa teamu w magazynie “Auto Hebdo”. Jeszcze w 2014 i 2015 roku auta Williamsa były na tyle konkurencyjne, że zespół kończył rywalizację na trzecich pozycjach wśród konstruktorów. W sezonie 2016 było piąte miejsce, rok później również. Zeszły sezon okazał się już katastrofą – ostatnia pozycja z ledwie siedmioma oczkami (przedostatnie Toro Rosso uzbierało 33). Obecny zapowiada się, o zgrozo, jeszcze gorzej. Tegorocznym modelem FW42 jeździ się fatalnie, o czym mówili Kubica i George Russell, drugi z zawodników Williamsa. Bolid jest nadsterowny, ma problemy z aerodynamiką. Polak tłumaczył obrazowo, że w wyścigach walczył nie z rywalami, a o to, żeby po prostu nie wylecieć z toru. “Przyznaję się do winy” W Australii i w Bahrajnie kierowcy brytyjskiego teamu przyjeżdżali na szarym końcu. Wcześniej stracili dwa dni przedsezonowych testów, bo inżynierowie spóźnili się z przygotowaniem auta (po raz pierwszy w długiej historii ekipy!). Przyczyny zapaści spróbowała wyjaśnić Claire Williams. – Aby zachować nasze dobre rezultaty, a nawet poczynić postępy, wprowadziliśmy zmiany w wewnętrznej strukturze, które okazały się błędem. A to była moja inicjatywa. Przyznaję się do winy – wyznała na łamach francuskiego magazynu “Auto Hebdo”. – Nie chowamy głowy w piasek. Wiemy, gdzie jesteśmy i czego potrzebujemy, żeby zwyciężać. Ale to długi proces – dodała. Tuż przed startem sezonu na bezterminowy urlop udał się Paddy Lowe, dyrektor techniczny, osoba numer jeden w ekipie. Zespół, przynajmniej oficjalnie, tłumaczył to sprawami osobistymi. Chaos wokół Williamsa jeszcze się pogłębił. – Bardzo trudno mówić mi o nim i jego roli – przyznała Claire Williams. Ostatnio wrócił więc Patrick Head, legendarny inżynier, twórca sukcesów Williamsa w latach 80. i 90. (siedem tytułów kierowców i dziewięć wśród konstruktorów). – Pełni rolę konsultanta i wspiera inżynierów w tym trudnym okresie. Jego doświadczenie sprawia, że wszyscy go słuchają, a rady są bardzo cenne – zaznaczyła szefowa Williamsa. – Tak, jesteśmy teraz na szarym końcu, ale wiem, że powrót na pozycje, na które zasługujemy to kwestia czasu. Nie mówiłabym o tym, gdybym nie była tego pewna. Ścigamy się 42 lata. To nasza pasja – skwitowała. Trzeci wyścig sezonu – Grand Prix Chin – odbędzie się 14 kwietnia. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.