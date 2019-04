“To świetny czas dla polskiego kina” Magazyn Filmowy Grażyny Słomki w Radio Cosmo w Berlinie “To świetny czas dla polskiego kina” – tak o sukcesach polskich twórców na zagranicznych festiwalach i w międzynarodowych rankingach mówi Grażyna Słomka. Co pozwoliło im podbić światową kinematografię? Kasia Smutniak, Joanna Kulig, Krystyna Janda, Rafał Zawierucha, Maciej Musiał – te nazwiska pojawiają się ostatnio wśród laureatów zagraniczych festiwali i w międzynarodowych rankingach. “To doskonałe czasy dla polskiego kina” – ocenia filmoznawczyni Grażyna Słomka, która w piątkowym Magazynie Filmowym rozmawia z Agnieszką Holland, Michałem Pietrzykiem i Gabrielem Bienczyckim oraz z Grażyną Błęcką-Kolską. POSŁUCHAJ Grażyna Słomka jest także od lat organizatorką festiwali i przeglądów polskich filmów w kilku miastach w Niemczech. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

