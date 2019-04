To więcej niż strajk. Protest nabiera mocy i wychodzi poza szkoły Stawką jest przyszłość Rzeczpospolitej. Uspołecznienie protestu i rosnąca sieć solidarności z pracownicami i pracownikami oświaty już w tej chwili oznacza sukces, nawet jeśli walka o konkrety, podwyżki i pracowniczą godność, będzie jeszcze trwała – pisze dla OKO.press Edwin Bendyk. Celowo piszę strajk szkolny, bo trwający od 8 kwietnia 2019 protest jest nie tylko inicjatywą nauczycieli i nauczycielek, ale łączy wszystkich pracowników oświaty, także woźne i woźnych, sekretarki, personel techniczny. Wszyscy walczą o szkołę jako dobre miejsce do pracy, walka nie dotyczy „uprzywilejowanej kasty” beneficjentów Karty Nauczyciela i ma wymiar solidarnościowy, a nie klasowy. Musimy o tym pamiętać nieustannie, bo właśnie upraszczanie komunikatu do hashtagu #strajknauczycieli dostarcza argumentów rządowi i PiS-owskiej propagandzie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

