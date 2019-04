Toronto otrzyma 80 nowych drapaczy chmur, najwyższych w Kanadzie Toronto od kilku lat coraz bardziej przypomina Nowy Jork, a stale rosnące miasto nadal umacnia swoją reputację jednej z największych metropolii na świecie. Według nowego raportu The Guardian, wiele budowanych w Toronto wieżowców będzie jednymi z najwyższych w kraju. Raport podaje, że w mieście planuje się budowę 80 wieżowców. Podwoją one liczbę najwyższych budynków w mieście. Niektóre wieżowce, które mają powstać w Toronto, będą miały ponad 300 metrów wysokości, donosi The Guardian. Najwyższy budynek Kanady (oprócz CN Tower) to First Canadian Place, które góruje nad Toronto na wysokość 298 metrów. Najwyższy budynek w kraju, The One, przy 1 Bloor West, jest nadal w budowie. Ma mieć wysokość 306 metrów po ukończeniu go w 2023 roku. 80 nowych drapaczy chmur oznacza, że ​​Toronto może zmienić się nie do poznania w ciągu najbliższej dekady. Według raportu, Toronto zajmuje obecnie 17. miejsce wśród miast z największą liczbą drapaczy chmur. Nowo budowane wieżowce popchną Toronto w górę listy – znajdzie się w pierwszej dziesiątce miast takich jak Szanghaj, Dubaj i Tokio. W zeszłym roku stwierdzono, że w Toronto jest więcej dźwigów budowlanych niż gdziekolwiek indziej na świecie, a dokładniej 97. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

