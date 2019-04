Tottenham lepszy w angielskim ćwierćfinale Ligi Mistrzów

Piłkarze Liverpoolu wykonali spory krok w kierunku półfinału Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu ćwierćfinałowym drużyna Juergena Kloppa nie dała szans FC Porto, wygrywając 2:0. Dla portugalskiego zespołu była to okazja do rewanżu za 1/8 finału ubiegłego sezonu, kiedy w pierwszym meczu przegrał u siebie aż 0:5, a hat-trickiem popisał się wówczas Sadio Mane. Spotkanie na Anfield było już tylko formalnością (zakończyło się bezbramkowym remisem).

Tym razem to właśnie w Anglii rozegrany został pierwszy mecz. Gospodarze szybko ruszyli do ataku, chcąc wypracować sobie solidną zaliczkę przed rewanżem. Już pierwsza dogodna sytuacja przyniosła im gola. W 5. minucie Mane odegrał piłkę w pole karne do Roberto Firmino, który wycofał ją do Naby’ego Keity, a ten po rykoszecie obrońcy pokonał Ikera Casillasa. 1:0.

Na tym The Reds nie chcieli poprzestać. Prowadzenie chwilę później mógł podwyższyć Firmino jednak strzał Brazylijczyka z ostrego kąta zablokował obrońca Eder Militao. Potem hiszpańskiego bramkarza próbował zaskoczyć jeszcze wszędobylski Mohamed Salah. Zwłaszcza jego druga próba była wyborna.

Egipcjanin urywał się obrońcom po fatalnym podaniu Tiquinho Soaresa. W sytuacji sam na sam strzelił jednak tuż obok bramki. To co nie udało się jemu, udało Firmino. W 26. minucie kapitalnym podaniem do Trenta Alexandra-Arnolda popisał się Jordan Henderson. Obrońca gospodarzy idealnie wyłożył piłkę do Brazylijczyka, który z najbliższej odległości dopełnił dzieła. 2:0.

Smoki otrząsnęły się dopiero po tym ciosie. W doskonałych sytuacjach dwukrotnie znalazł się Moussa Marega, ale Alisson Becker dwa razy nie dał się pokonać. Przy pierwszej sędzia skorzystał jeszcze z systemu VAR, czy aby Alexander-Arnold nie dotknął piłki ręką we własnym polu karnym. Ostatecznie arbiter nakazał grać dalej.

MNiewykorzystane szanse szybko mogły się zemścić. Mogły, gdyby Firmino miał lepiej nastawiony celownik. Z woleja uderzył jednak na wiwat. Do przerwy wynik nie uległ już zmianie.

Drugą połowę gospodarze zaczęli tak jak pierwszą, pokazując kto tu będzie rządził. I szybko strzelili gola, a konkretnie uczynił to Mane po podaniu Hendersona. Sędzia nie uznał bramki, twierdząc że Senegalczyk był na pozycji spalonej. Powtórki pokazały, że faktycznie minimalny, ale był.

Ataki The Reds nie ustawały, choć już nie były tak intensywne jak w pierwszej części. Portugalczycy ograniczali się do kontrataków. Marega dochodził do sytuacji, ale żadnej nie potrafił zamienić na gola. Podobnie jak piłkarze gospodarzy.

Rewanż odbędzie się 17 kwietnia na Estadio do Dragao.

W drugim meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów Tottenham Hotspur pokonał u siebie Manchester City 1:0 (0:0). Podopieczni Hiszpana Josepa Guardioli zmarnowali rzut karny. W rewanżu nie stoją jednak na straconej pozycji. Wtorkowy mecz z Manchesterem City był dla gospodarzy pierwszym spotkaniem na Tottenham Hotspur Stadium w europejskich pucharach.

Wcześniej przez kilkanaście miesięcy podopieczni Mauricio Pochettino rozgrywali domowe mecze na Wembley. W premierowym starciu na nowym obiekcie w ostatnią środę pokonali w Premier League Crystal Palace 2:0. – To wspaniały obiekt i czujemy się na nim komfortowo. Kibice na pewno będą za nami. To wielki i trudny mecz, ale jestem pełen zapału i myślę, że moi koledzy również – stwierdził Dele Alli, cytowany na oficjalnej stronie internetowej Spurs.

Jak się okazało, nowy stadium ponownie okazał się szczęśliwy. Alli był pierwszym zawodnikiem, który we wtorek poważnie zagroził bramce City. Jego strzał z powietrza poszybował jednak nad poprzeczką. Kilka minut później goście mogli odpowiedzieć golem. Sędzia Bjoern Kuipers po konsultacji VAR podyktował jedenastkę za zagranie ręką Danny’ego Rose’a w polu karnym. Do piłki podszedł Sergio Aguero, ale Hugo Lloris pewnie wybronił jego strzał. To była najlepsza szansa bramkowa w pierwszej połowie, która nie zachwyciła kibiców. Gra była zacięta, ale nie obfitowała w wiele interesujących akcji.

W drugiej połowie gra nieco się ożywiła, ale ciągle brakowało wielkich emocji. Niestety, zamiast goli miejscowi kibice zobaczyli kontuzję swojej największej gwiazdy Harry’ego Kane’a. Kapitan zespołu boleśnie skręcił staw skokowy w starciu z Fabianem Delphem i natychmiast musiał zejść z boiska w asyście fizjoterapeutów. Jeśli zerwał torebkę stawową, to ten sezon może być już dla niego stracony.

Gospodarze nie załamali się stratą swojego lidera. W 78. minucie Christian Eriksen doskonale podał do wbiegające w pole karne Heung-Min Sona, Koreańczyk opanował ją tuż przed linią końcową, ograł Delpha i płaskim strzałem pokonał Llorisa. Dla Sona to z kolei już drugi gol na nowym stadionie (z Crystal Palace także asystował mu Duńczyk). Do końca spotkania wynik nie uległ już zmianie. Rewanż zaplanowany jest na 17 kwietnia. Odbędzie się on oczywiście na Etihad Stadium w Manchesterze.

Ćwierćfinały Ligi Mistrzów – wtorek, 9 kwietnia:

Tottenham Hotspur – Manchester City 1:0 (0:0)

Liverpool – FC Porto 2:0 (2:0)

Program pozostałych ćwierćfinałów Ligi Mistrzów:

środa, 10 kwietnia

Manchester United – FC Barcelona (21.00); Ajax – Juventus (21.00)

rewanże wtorek, 16 kwietnia

FC Barcelona – Manchester United (21.00); Juventus – Ajax (21.00)

środa, 17 kwietnia

FC Porto – Liverpool (21.00); Manchester City – Tottenham Hotspur (21.00)

Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz