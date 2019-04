Tysiące w Ontario przeciwko cięciom w edukacji Tysiące nauczycieli, uczniów i rodziców zebrało się w sobotę przed budynkiem legislatury ontaryjskiej na Queen’s Park podczas masowego protestu przeciwko proponowanym przez rząd premiera Forda cięciom w edukacji, podkreślając, że są one wymierzone przeciwko uczniom i grożą trwałym zniszczeniem gospodarki Ontario. Wiec zorganizowany przez pięć związków reprezentujących pracowników oświaty publicznej z całej prowincji, odbył się dwa dni po tym, gdy gazeta Toronto Star doniosła o piśmie ministerstwa edukacji przedstawiającym plany wyeliminowania 3.475 miejsc pracy nauczycieli w ciągu najbliższych czterech lat, począwszy od jesieni, aby zaoszczędzić 851 milionów dolarów. Sobotni wiec Rally for Education zorganizowano w następstwie szeregu innych kontrowersyjnych działań prowincji, w tym zwiększenia liczebności klas w szkołach podstawowych i średnich, wymogu, aby uczniowie wzięli więcej kursów online i zmian w ontaryjskim programie dla dzieci z autyzmem. W czwartek ponad 100 000 uczniów wyszło z klas w ponad 600 szkołach. Minister edukacji Lisa Thompson powiedziała, że rząd nie ustąpi „związkowym gierkom”, gdy premier Doug Ford zasugerował, że stoją za tym przywódcy związkowi. Nauczyciele są przepracowani, mają za mało wsparcia i cięcia znacznieutrudnią im pracę. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

