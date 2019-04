Uczniowie pod siedzibą MEN wspierają nauczycieli Setki uczniów i uczennic skandowały hasło „Dobra praca, godna płaca!”, wspierając swoich pedagogów w drugim dniu ich strajku. Młodzi Polacy domagają się też większej demokratyzacji szkoły i wpływu samych uczniów na szkolny program. “Marzy mi się szkoła, w której będzie szacunek, wolność wyboru i wspólnota. Czas zacząć ją robić! Nie czekajmy na dorosłych” 9 kwietnia, dzień po rozpoczęciu strajku nauczycieli, kilkuset uczniów i uczennic warszawskich szkół zebrało się pod siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej przy ul. Szucha, aby wesprzeć walczących o podwyżki pedagogów. „Dobra praca, godna płaca!” – skandowali. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.