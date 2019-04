Ukraina ma nowego prezydenta. Zełenski wygrywa, Poroszenko uznaje swą porażkę. Wołodymyr Zełenski zwyciężył w II turze wyborów prezydenckich na Ukrainie, zdobywając ponad 70 procent głosów – wynika z ogłoszonych 21 kwietnia sondaży exit poll. Telewizyjny komik dostał 73,2 procent głosów – poinformowało konsorcjum ośrodków socjologicznych Narodowy Exit Poll na postawie sondaży przeprowadzonych przed lokalami wyborczymi. Przeciwnik Zełenskiego, urzędujący prezydent Petro Poroszenko otrzymał według tego samego badania 25,3 procent poparcia. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

