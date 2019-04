Ustawa maturalna kompletna Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw o systemie oświaty i Prawo oświatowe, dotyczącą klasyfikacji maturzystów i przeprowadzenia matur – poinformował rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Sejm w czwartek w ekspresowym tempie uchwalił nowelizację ustaw o systemie oświaty i Prawo oświatowe dotyczącą klasyfikacji maturzystów i przeprowadzenia matur. Jeszcze w nocy z czwartku na piątek Senat zaakceptował bez poprawek nowelizację ustaw. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

