W autobusie naładujesz telefon (i nie tylko) TTC podaje, że wprowadzi do ruchu 200 nowych autobusów z silnikiem diesla, w których będą zamontowane porty USB i ekrany LCD. Autobusy te zaczną się pojawiać do września. Wraz z instalacją gniazdek USB nie trzeba się będzie już martwić, że padnie nam telefon – będzie go można podłączyć i naładować w czasie jazdy autobusem. We wszystkich 200 przyjaznych wobec środowiska autobusach zostaną także zainstalowane ekrany LCD, które będą wyświetlać kolejne przystanki, a w przyszłości umożliwią klientom uzyskanie wielu innych informacji. Na ekranach tych wyświetlane będą alerty i ogłoszenia dotyczące połączeń i sytuacji na drogach. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

