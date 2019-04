W Powidzu rośnie bunt przeciwko Amerykanom Mieszkańcy Powidza, gdzie powstaje magazyn uzbrojenia NATO, skarżą się, że Amerykanie zachowują się jak szarańcza. Wojskowi wycięli wielkie połacie lasu, ciężkie transporty blokują i rozjeżdżają lokalne drogi, podatków nie płacą, a kanalizacja ledwo wytrzymuje napór ścieków. Nie ma tygodnia bez awantury, kolizji na drodze, skargi do wójta i złych emocji. Niedawno konwój Amerykanów nie wyrobił się na zakręcie i najechał na płot mieszkańca. Nikt nie powiedział przepraszam. Później nasi dorwali Amerykanina, jak pił piwo w Powidzu, no i… dostał w twarz – relacjonuje pan Łukasz, właściciel domu jeziorem w Powidzu i działacz lokalnej społeczności. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

