Warto się zachwycać

Z cyklu: Lepsze życie

„Czym tu się zachwycać?” To chyba to pytanie najbardziej kojarzy mi się z czasownikiem „zachwycać”. Najczęściej słyszałam je od różnych osób, kiedy sama z zachwytem opowiadałam o kimś czy o czymś. Wtedy mnie to nie dziwiło, traktowałam to jako zwykłą wypowiedź. Nie widziałam, że taką wypowiedzią ludzie odnoszą się w zasadzie nie do przedmiotu mojego zachwytu ale do samego zjawiska zachwycania się. Oczywiście, pośrednio mówią również, że to zjawisko nie zasługuje na taką wielką admirację, ale tylko pośrednio.

Nie wiem dlaczego uważamy, iż zachwyt to jest stan zarezerwowany na jakieś specjalne, wyjątkowe okoliczności. Zachwyt bardziej się łączy ze zdolnością koncentracji obserwatora na fragmentach otaczającego go świata, otwartością na nowe i niestandardowe spojrzenie, indywidualnością i wdzięcznością. Jeśli dobrze przyjrzeć się życiu, światu i temu wszystkiemu, co na nim się dzieje, w zasadzie każde zjawisko, każda pojedyncza chwila jest niezwykła, wyjątkowa. To tylko kwestia świeżego spojrzenia.

Fakt, że potrafimy czuć, odpowiadać na wszelkiego rodzaju bodźce, dokonywać takich niby zwykłych, a jednak niezwykłych rzeczy jak pisanie, czytanie, śmiech, wzruszanie się wszelkiego rodzaju sytuacjami… jest niezwykły. Człowiek sam w sobie jest wystarczającym cudem, aby się nim zachwycać. A jakże niezwykłe jest to wszystko co człowiek stworzył. Moglibyśmy spokojnie przeżywać zachwyt za każdym razem, kiedy siadamy do komputera, a zwłaszcza kiedy korzystamy z internetu. Moglibyśmy się zachwycać oglądając filmy. Jest wiele miejsca do zachwytu, kiedy popatrzy się na różnorodność ulicy – na różne stroje, różne rysy, różny sposób mówienia, poruszania się. A jezdnia? Tu to dopiero różnorodność! Ileż marek samochodów, kolorów, wariantów tej samej marki! I to wszystko zrobił człowiek.

Ludzie ozdabiają siebie, swoje domy, mieszkania. Za każdym razem, kiedy spaceruję po różnych okolicach zachwyca mnie sposób, w jaki chcą zaznaczyć swoją indywidualność, choć – oczywiście – w ramach pewnej konwencji. Przed domami stoją rzeźby, zieleń ma tak różną aranżację, a i każdy dom jest inny, nawet gdy czasem jest taki sam jak ten stojący obok: a to kolor, a to rodzaj materiału, a to jakiś malutki fragment architektoniczny, który zmienia wygląd. Zachwyca mnie ta nasza inwencja, pomysłowość i zdolności.

Zachwycają mnie również ludzkie odruchy szlachetności czy choćby uprzejmość. Nawet jeśli widzę kilka takich sytuacji w ciągu jednego dnia, wciąż mnie to zachwyca. Zachwycający bowiem jest fakt, że potrafimy się wydostać poza bańkę własnego życia i własnej osoby – w której przecież każdy z nas się znajduje – i zobaczyć więcej, szerzej… dostrzec drugiego człowieka – jego potrzebę. Zachwyca mnie wreszcie ten niewidoczny ale piękny, inteligentny i precyzyjny program, według którego pracuje wszechświat: deszcz, wiatr, słońce, budząca się do pełnego życia przyroda, metamorfoza czy fakt noszenia w sobie przez kobietę przez kilka miesięcy małego człowieka. Czyż to wszystko nie jest godne zachwytu?

Ci, co nie potrafią się zachwycać życiem, to ci, co utracili dziecięce zdolności, a nie osiągneli jeszcze dojrzałego poziomu świadomości, w którym wdzięczność gra istotną rolę. Myślę o takiej sytuacji jak o pewnym zawieszeniu w doświadczaniu człowieczeństwa. Jako dzieci zachwycamy się wszak ciągle: wszystko jest nowe, nie nauczyliśmy się jeszcze uważać, że coś co jest mniej więcej takie samo, albo się powtarza nie jest godne zachwytu. Jako dorośli, aby się zachwycać z jednej strony musimy stać się otwarci – jak dzieci, a z drugiej wyrobić w sobie odruch wdzięczności. Obojętnie, który z tych cudownych cech zadziała – będziemy się częściej zachwycać. To zaś da nam więcej energii i więcej radości z życia.

