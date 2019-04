Wielki strajk nauczycieli. “Solidarność” łamistrajkiem! Tzw. rozmowy ostatniej szansy zakończyły się fiaskiem. Propozycje rządu zostały odrzucone przez dwie centrale związkowe, przyjęła je tylko prorządowa “Solidarność”, nazwana już przez związkowców niesolidarnością. – Rząd nie zgodził się na propozycje ZNP i FZZ. Od 8 kwietnia zaczynamy strajk – poinformował Sławomir Broniarz, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

