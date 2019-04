50 najlepszych festiwali filmowych na świecie, w tym trzy z Polski Amerykański portal filmowy MovieMaker opublikował ranking 50 najciekawszych festiwali filmowych, na które warto kupić akredytację w 2019 i w pierwszej połowie 2020 roku. Choć w prestiżowym zestawieniu prym wiodą głównie imprezy zza oceanu, nie zabrakło też polskich akcentów. Zagraniczni znawcy kina docenili poświęcone sztuce filmowej wydarzenia odbywające się w Warszawie, Toruniu i Wrocławiu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

