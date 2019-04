Wyspa Wielkanocna – miejsce bliżej nieba

Wyspa Wielkanocna to miejsce na ziemi, w którym człowiek czuje się bliżej nieba – mówił PAP prof. Zdzisław Jan Ryn, lekarz psychiatra, były ambasador RP w Chile i Argentynie, członek światowego klubu odkrywców The Explorers Club.

Jest on autorem wydanej przez Medycynę Praktyczną książki “Wyspa Wielkanocna. Eskulap na Rapa Nui”, w której opisuje historię medycyny na wyspie i kondycję zdrowotną jej mieszkańców na tle historii, legend, wierzeń i mitów.

PAP: W ciągu 14 lat był Pan na Wyspie Wielkanocnej dziewięć razy. Jakie to miejsce?

Ryn: Wyspa Wielkanocna należy do najbardziej odizolowanych miejsc na Ziemi. Znajduje się na Pacyfiku prawie 4 tys. km od Chile. Mieszka tam na stałe nieco ponad 5 tys. osób, z czego prawie połowa to Chilijczycy i kilkudziesięciu cudzoziemców, reszta to rdzenni mieszkańcy pochodzeniapolinezyjskiego.WyspaWielkanocna Rapa Nui okazuje się laboratorium badawczym w wielu dziedzinach nauki. Zainteresowali mnie szczególnie mieszkańcy wyspy: ich antropologia, doświadczenia historyczne i dramaty, jakie przeżyli. W 1872 r., w krytycznym momencie demograficznym z wielotysięcznej populacji nękanej przez handlarzy niewolnikami oraz przez choroby zakaźne, w tym trąd, przetrwało zaledwie 111 mieszkańców. Z tej garstki ludzi odrodziła się społeczność, która odbudowuje swoją tożsamość, kulturę, język, obrzędy, rozwijają z powrotem swoją sztukę, bo to społeczność o niezwykłych talentach artystycznych.

PAP: Wyspę Wielkanocną badali polscy naukowcy.

Ryn: Trzech członków naszej ekspedycji należy do światowego klubu odkrywców The Explorers Club. Plonem dotychczasowych badań na wyspie są trzy monografie. Pierwsza zawiera wyniki przebadania 315 jaskiń znajdujących się Rapa Nui z inwentaryzacją ich archeologicznej zwartości i mapami (The Caves of Easter Island. Underground world of Rapa Nui).Druga praca dotyczy aspektu historycznego i kulturowego polskich badań (Easter Island Rapa Nui. Polish Speleological Exploration). Książka, która trafia właśnie do czytelników, to spojrzenie lekarza na mieszkańców i ich kondycję zdrowotną, a także na problemy niewolnictwa, ludożerstwa i trądu. Autor przybliża istotę konfliktu transkulturowego między tubylcami, a Chilijczykami i wskazuje na możliwości jego rozwiązywania.