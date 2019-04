Zdrowe jelita to dobry humor Niektórzy nazywają jelita naszym drugim mózgiem. Naukowcy wskazują nawet na powiązanie problemów psychicznych z zaburzeniami mikrobiomu. Faktem bezsprzecznym jest, że mikroflora jelitowa ma znaczny wpływ na funkcjonowanie naszego układu metabolicznego, fizjologicznego i immunologicznego. – Dobry nastrój, energia i pozytywne nastawienie wynikają nie tylko z dobrej kondycji psychicznej ale także z optymalnej kondycji fizycznej. Dlatego w trosce o nasze emocje trzeba umieć zatroszczyć się o cały organizm, przede wszystkim o zdrowy tryb życia, czyli o dietę i zdrowie układu pokarmowego – mówiła podczas konferencji prasowej Maria Rotkiel, psycholog. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

