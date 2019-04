Zima wiosną Mieszkańcy Toronto obudzili się w zasypanym śniegiem mieście w niedzielę po tym jak system niskiego ciśnienia przyniósł niespodziewane opady śniegu. Oczekuje się jednak, że zimowa pogoda będzie dość krótkotrwała – w środę spodziewana jest pogoda typowa o tej porze roku. Zdecydowanie nie jest to niezwykłe, aby śnieg padał w marcu lub nawet w pierwszej części kwietnia. Nie powinniśmy być zszokowani, mówią meteorolodzy. Temperatura będzie wzrastać od do środy. Niedziela ma być najzimniejszym dniem w tygodniu. This slideshow requires JavaScript. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.