Zuckerberg rozważa nowe usługi na Facebooku Szef Facebooka Mark Zuckerberg rozważa stworzenie na swojej platformie nowej usługi. Poinformował o tym w rozmowie z szefem koncernu wydawniczego Axel Springer Mathiasem Doepfnerem. Facebook miałby oferować ponad 2 miliardom użytkowników dostęp do informacji zewnętrznych wydawców. Zuckerberg powiedział, że produkt ten, w przyszłości zintegrowany z Facebookiem, skupiałby się na dostarczaniu użytkownikom największej na świecie sieci społecznościowej wiarygodnych informacji. Według szefa koncernu projekt od początku byłby realizowany we współpracy z przyszłymi partnerami na całym świecie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

