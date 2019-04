ZUS odpowiada na pytania Czytelników (1) Zgodnie z zapowiedzią, zaczynamy publikowanie odpowiedzi ZUS na konkretne pytania naszych Czytelników w sprawie emerytur, przekazane przez nas ZUS-owi. TUTAJ MOŻNA ZADAWAĆ PYTANIA Czy będąc na disability pension w wielu 62 lat w Kanadzie mogę ubiegać się o emeryturę w Polsce (pracowałam 13 lat i mam wymagane dokumenty). Za okresy pracy w Polsce może Pani uzyskać emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Fakt pobierania zagranicznej renty inwalidzkiej (disability pension ) w Kanadzie nie ma wpływu na prawo do polskiej emerytury. Ponieważ urodziła się Pani po 1948 r., otrzyma Pani emeryturę ustaloną na nowych zasadach. Emerytura ta przysługuje bez względu na długość okresu zatrudnienia, a jej wysokość obliczana jest w oparciu o kapitał początkowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacone w Polsce. Podstawą otrzymania emerytury jest wniosek, który może Pani zgłosić w Kanadzie za pośrednictwem Service Canada na formularzu CAN – PL 1 dostępny na stronie internetowej www.zus.pl ARTYKUŁY O EMERYTURACH W “GAZECIE” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

