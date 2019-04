ZUS odpowiada na pytania Czytelników (2) Zgodnie z zapowiedzią, zaczynamy publikowanie odpowiedzi ZUS na konkretne pytania naszych Czytelników w sprawie emerytur, przekazane przez nas ZUS-owi. TUTAJ MOŻNA ZADAWAĆ PYTANIA Co roku przebywamy w Polsce 3 lub 4 miesiące – czy jest możliwość potrącania składki na ubezbieczenie zdrowotne? Osoby uprawnione do polskich emerytur i rent, które mieszkają na stałe w Kanadzie i czasowo przebywają w Polsce nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce. Osoby te nie są zatem zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego i nie mogą w okresie czasowego pobytu w Polsce (np. 3 – 4 miesiące) korzystać z powszechnej służby zdrowia świadczonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kwestie ubezpieczenia zdrowotnego reguluje w Polsce ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w której wskazany został katalog osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych. Do katalogu tego nie należą polscy emeryci i renciści zamieszkali na stałe w Kanadzie, ponieważ Polska i Kanada nie zawarły umowy międzynarodowej obejmującej świadczenia zdrowotne. ARTYKUŁY O EMERYTURACH W “GAZECIE” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

