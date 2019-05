Filmy w łóżkach pod gwiazdami Nie ma nic lepszego niż spędzenie nocy na oglądaniu filmu i przytulaniu się w łóżku. Już w lecie w Vancouver będzie można połączyć wyjście z najdroższą sobą lub z przyjaciółmi i oglądanie filmu w wygodnej pozycji leżącej, w łóżku. The Bed Cinema to zupełnie nowa inicjatywa, która rusza latem i oferuje łóżka na świeżym powietrzu, gdzie można zrelaksować się oglądając film pod gwiazdami! To największe na świecie kino łóżkowe, które latem tego roku trafi do wielu miast w USA i do Vancouver. 5 różnych filmów wyświetlanych będzie w jeden weekend sierpnia. Nie podano jeszcze tytułów filmów, ale wiemy, że będą dobre! Każdy, kto chce pójść do tego wyjątkowego kina, będzie mógł zarezerwować jedno z ponad 150 łóżek na każdy pokaz za 35 dol. za osobę lub 65 dol. za parę. Łóżka będą dość przestronne i mogą pomieścić do 3 osób. Cena biletu obejmuje poduszki i koce, a jeśli łóżka nie wydają się komuś zachęcające, można zarezerwować miejsce na trawniku za 10 dol. i przynieść własny koc lub leżak. Będą również przekąski i napoje, które można kupić w czasie seansów. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.