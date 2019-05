Koniec Smarta w Kanadzie (i USA) Najpierw Daimler w 2017 r. zakończył w USA sprzedaż Smarta z napędem benzynowym. Teraz wycofuje markę z Kanady i Stanów Zjednoczonych. Decyzja o zaprzestaniu sprzedaży Smarta, który w Ameryce Północnej oferowany był wyłącznie w wersji elektrycznej, to konsekwencja kurczącego się segmentu mikrosamochodów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

