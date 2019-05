Japońskie drzewa wiśni kwitną w Toronto Spragnieni kolorów i kwiatów mieszkańcy Toronto z radością witają kwitnące wiśniowe drzewa i nie ma bardziej popularnego miejsca do ich podziwania niż High Park. Park jest domem dla setek drzew wiśni, z których wiele zostało zasadzonych 60 lat temu po tym, jak japoński ambasador podarował miastu 2000 drzew Sakura w imieniu mieszkańców Tokio. Na oglądanie bajecznych kwiatów na kwitnących drzewach zjeżdżają się do High Parku takie tłumy, że od soboty przez około tydzień do High Parku nie wolno wjeżdżać samochodom. Wjeżdżać mogą tylko pojazdy Wheel-Trans dowożące osoby niepełnosprawne. Kwitnące drzewa wiśni moża podziewiać w 15 parkach w Toronto: Birkdale Ravine, 1100 Brimley Rd., Scarborough.

Broadacres Park, 35 Crendon Dr., Etobicoke.

Cedar Ridge Park, 225 Confederation Dr., Scarborough.

Cedarvale Park, 443 Arlington Ave., York.

Centennial Park, 151 Elmcrest Rd., Etobicoke.

Cherry Street and Villiers Street.

Edwards Gardens, 755 Lawrence Ave. E, North York.

High Park, 1873 Bloor St. W., Toronto.

Japanese Canadian Cultural Centre, 6 Garamond Crt., North York.

John P. Robarts Research Library, 130 St George St., Toronto.

Toronto Island Park.

Trinity Bellwoods Park, 790 Queen St. W., Toronto.

University of Toronto Scarborough Campus, 1265 Military Tr., Scarborough.

Woodbine Park, 1695 Queen St. E., Toronto.

York University,4700 Keele St., North York. A tu miejska mapa tych miejsc Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.