Reformy powodują odwołanie kursów w szkołach Największe kuratorium publiczne w Ontario – Toronto District School Board (TDSB) informuje, że ponad 300 kursów zostanie odwołanych jesienią tego roku wskutek ogłoszonych przez rząd premiera Douga Forda zmian – podwyższenia maksymalej liczby uczniów w klasach i cięć finansowania . TDSB mówi, że w sumie 350 kursów zostanie zlikwidowanych, podczas gdy kolejne 304 kursy będą kontynuowane, ale w znacznie liczniejszych klas. „W wyniku zmian w średniej wielkości klasy (z 22 do 28 uczniów) mających nastąpić w ciągu następnych czterech lat, szkoły średnie w Toronto już musiały podejmować trudne decyzje dotyczące tego, jakich kursów lub wsparcia nie mogą już zaoferować od początku września”, TDSB podaje w oświadczeniu zamieszczonym na swojej stronie internetowej. TDSB jednocześnie stara się wyeliminować deficyt budżetowy w wysokości 67 milionów dolarów, z czego 42 miliony dolarów zostało spowodowane cięciami rządu Ontario. Premier Doug Ford kwestionuje dane TDSB, mówiąc, że ​kuratorium jest nieodpowiedzialne finansowo i że jego twierdzenia nie są niczym więcej niż „taktyką zastraszania”. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

