Filipiny odeślą kontenery ze śmieciami do Kanady Problem związany ze składowaniem śmieci doprowadził do dyplomatycznych tarć na linii Kanada-Filipiny. – Filipiny nie mogą być traktowane jak śmieci – powiedział Salvador Panelo, rzecznik prezydenta Duterte. W latach 2013-2014 kanadyjskim frachtowcem na Filipiny przypłynęło ponad 100 kontenerów ze śmieciami. Znajdowały się tam odpady komunalne, a także wiele plastikowych elementów. Część została przez Filipińczyków zutylizowana. Jednak filipińscy politycy zabiegają o to, by resztę odpadów zabrali Kanadyjczycy. – Jeśli Kanada nie przyjmie swoich śmieci, zostawimy je na ich wodach terytorialnych (…). Filipiny jako niezależny, suwerenny kraj nie mogą być traktowane przez inne państwa jak śmieci – powiedział Salvador Panelo, rzecznik prezydenta. Co na to Kanada? WIĘCEJ O sprawie: Prezydent Filipin grozi wojną Kanadzie Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

