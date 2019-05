Toronto buntuje się przeciwko cięciom prowincji i polityce Douga Forda Władze Toronto walczą z cięciami dokonywanymi przez rząd Douga Forda. Uruchamiono petycję online. Burmistrz John Tory ogłosił w środę, że wierzy, iż ważne jest zaangażowanie mieszkańców Toronto w wysiłki miasta na rzecz powstrzymania cięć prowincji. „Stoimy w obliczu bezprecedensowych cięć w budżecie – o 177 milionów dolarów – wskutek nagłych działań prowincji podjętych w połowie roku” – wyjaśnił Tory. „Nasz personel miejski jest uczciwy wobec mieszkańcow, informując, że doprowadzi to albo do cięć usług, albo do podwyżek podatków”. Petycja zatytułowana „Stop the Cuts” domaga się od prowincji odwrócenia cięć. „Faktem jest, że po prostu nie jest to rozsądny ani biznesowo uzasadniony sposób na osiągnięcie efektywności – poprzez wymuszenie cięć w połowie roku, kilka miesięcy po uchwaleniu budżetu miejskiego”, powiedział Tory. „Wierzę, że petycja jest konieczna, aby pomóc ludziom zwrócić uwagę na te cięcia, zanim zostaną one wprowadzone w życie, aby mogli oni dodać swój głos do tej kampanii i zachęcić ich swoich ontaryjskich posłów, by stanęli w obronie Toronto”. Tory dodał, że strona z petycją została stworzona przy użyciu istniejących zasobów miasta, aby utrzymać koszty na jak najniższym poziomie. Tymczasem może być więcej cięć. Urząd ds. Odpowiedzialności Finansowej (Financial Accountability Office – FAO) wskazuje, że deficyt Ontario spadł o 900 milionów dol. w porównaniu z zeszłym rokiem. Jednak, według FAO, jeśli rząd Forda planuje zbilansować budżet do roku 2022-23, będzie musiał znaleźć kolejne 6 miliardów dolarów tnąc wydatki. FAO ostrzega również przed wolniejszym wzrostem gospodarczym, twierdząc, że przychody mają wzrosnąć tylko o 3,2 procent rocznie, co oznacza spadek w stosunku do poprzednich wzrostów (wynoszących 4,2 procent) w ciągu ostatnich pięciu lat. Rząd prowincji jest ostro krytykowany w ciągu ostatniego roku za cięcia w usługach – w tym za ogrniczenie finansowania usług dla chorych na autyzm, edukacji i opieki nad dziećmi. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

