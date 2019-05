15 lat Polski w UE – garść wielkich liczb, które warto znać Blisko 164 miliardy euro. Tyle pieniędzy wpłynęło na konto Polski od wejścia do Unii Europejskiej. W tym samym czasie do Brukseli odprowadziliśmy ponad 53 miliardy euro. Jak wynika z ostatniego komunikatu Ministerstwa Finansów, w samym tylko marcu tego roku Polska “na czysto”, po opłaceniu składek, otrzymała z funduszy europejskich ponad 311 mln euro. Od 1 maja 2004 roku, czyli od pierwszego dnia naszego członkostwa w Unii Europejskiej, na konto Polski wpłynęło ponad 163,6 mld euro. Po obecnym kursie NBP to blisko 700 mld złotych. By wyobrazić sobie tę kwotę można porównać, że to mniej więcej tyle, ile mogą wynieść wydatki na program 500+ przez prawie 20 lat, jeśli uwzględnić koszt tego programu planowany na 2020 r. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

