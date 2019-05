Ajax bliżej finału Ligi Mistrzów Londyńczycy od wielu dni zdawali sobie sprawę, że w półfinałowej konfrontacji Ligi Mistrzów z Ajaxem będą musieli sobie radzić bez swoich liderów linii ataku: kontuzjowanego Harry’ego Kane’a i zawieszonego za kartki Son Heung-mina. Trener Mauricio Pochettino zapewniał jednak, że mimo absencji jego zespół jest przygotowany na wtorkowe wyzwanie. Przebieg meczu wyraźnie zaskoczył gospodarzy. Piłkarze Tottenhamu od początku starcia z młodzieżą z Amsterdamu byli jednak wyjątkowo bezradni. Ustawiony na szpicy londyńskiego zespołu 34-letni Hiszpan Fernando Llorente, czy wspierający go Lucas Moura oraz Dele Alli nie potrafili zatuszować braku Kane’a i Sona. Dominacja Ajaxu w pierwszej połowie wtorkowego spotkania nie podlegała żadnej dyskusji. Przyjezdni nie pozwolili rywalom na oddanie choćby jednego celnego strzału w tej części meczu. Gracze z Amsterdamu znacznie dłużej utrzymywali się przy piłce i potrafili stwarzać groźniejsze sytuacje podbramkowe. Udokumentowali to golem zdobytym w 15. minucie meczu przez Donny’ego van de Beeka. Do tego momentu londyńczycy byli w posiadaniu piłki przez zaledwie 29% czasu gry. Przewagę zespołu z Amsterdamu świetnie obrazuje także statystyka podań. Jak donosi serwis Opta goście wymienili w pierwszej odsłonie 113 podań na połowie przeciwnika, podczas gdy londyńczycy zanotowali tylko 50 takich zagrań. Podopieczni Pochettino w ostatnich tygodniach mogli przyzwyczaić się do gry bez swojego najlepszego snajpera Kane’a, który zmaga się z kontuzją kostki. Kapitan reprezentacji Anglii powoli wraca do zdrowia, jednak nie ma żadnych szans, by wykurował się na rewanżowe starcie w Amsterdamie. Jego obowiązki przejmował jednak Koreańczyk Son, który zapewnił drużynie awans do 1/2 finału Ligi Mistrzów strzelając trzy gole w ćwierćfinałowym dwumeczu z Manchesterem City. Tym razem Tottenham musiał radzić sobie bez dwójki swoich liderów, a z taką sytuacją w meczu na własnym boisku zmierzyli się po raz pierwszy od września 2016 roku. Fernando Llorente w bieżącym sezonie spisywał się solidnie w roli jokera z ławki, strzelając dwa gole i notując asystę przez 97 minut spędzonych na boisku w Lidze Mistrzów, jednak w pierwszym składzie w tych elitarnych rozgrywkach pojawił się po raz pierwszy od grudnia 2017 roku i jego braki we wtorkowym spotkaniu były wyjątkowo widoczne. Tottenham – Ajax 0-1 (0-1)

Bramka: 0-1 van de Beek (15.)

Tottenham: Lloris – Alderweireld, Sánchez, Vertonghen (39. Sissoko) – Trippier (80. Foyth), Eriksen, Wanyama, Rose (79. Davies) – Alli, Llorente, Lucas.

Ajax: Onana – Veltman, de Ligt, Blind, Tagliafico – van de Beek, Schoene (65. Mazraoui), de Jong – Ziyech (87. Huntelaar), Tadić, Neres.

Żółte kartki: Tagliafico (30.), Veltman (62.), van de Beek (82.). Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz

