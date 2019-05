Alarm przeciwpowodziowy dla Krakowa Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski ogłosił wieczorem alarm przeciwpowodziowy na obszarze Krakowa, ponieważ poziom wody w Wiśle na wodowskazie na Bielanach przekroczył 5,2 metra. Kulminacyjna fala ma przejść wcześniej niż zapowiadano. Bogdan Klimek, dyrektor wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego UMK poinformował dziennikarzy, że według najnowszych danych fala kulminacyjna na Wiśle przejdzie wcześniej niż prognozowano – w piątek przed południem, a nie w sobotę i będzie niższa. Poziom wody nie powinien przekroczyć 5,7-5,8 metra. Wcześniej mówiło się o 7 metrach. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.