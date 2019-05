Amazońska rewolucja. Koniec celibatu księży w Ameryce Południowej? Synod Panamazoński ma m.in. rozwiązać problemy niedoboru księży w trudno dostępnych rejonach. Jedną z propozycji jest dopuszczenie do posługi żonatych mężczyzn. To może być początek rewolucji. Kościół katolicki, jako jedyny wśród chrześcijańskich, podtrzymuje średniowieczny nakaz bezżeństwa księży. Franciszek zapowiada od lat: „To nie dogmat, można zmienić”. . „Ameryka Łacińska z kontynentu nadziei stała się dla […] „Ameryka Łacińska z kontynentu nadziei stała się dla Kościoła kontynentem zmartwień” – pisał w 2004 meksykański dziennikarz Diego Cevallos. „Ilość wiernych, która odchodzi z Kościoła, może doprowadzić do jego upadku w ciagu półtora dekady”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

