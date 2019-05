Ameryka przywraca strefy wpływów Polska od dekad walczyła o to, by koncepcja stref wpływów i koncertu mocarstw odeszła do śmietnika historii. Teraz wysiłki te zniweczył jednym zdaniem nasz najbliższy sojusznik. A przy okazji podarował prezent Władimirowi Putinowi. – To jest nasza półkula. Rosja nie powinna tam ingerować. To duży błąd z ich strony – powiedział w środę amerykański doradca ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton, odnosząc się do sytuacji w Wenezueli, gdzie Rosjanie pokrzyżowali plany obalenia prezydenta Maduro. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

