Andrzej Zybertowicz nie dostanie tytułu profesora Andrzej Zybertowicz, socjolog, publicysta i doradca prezydenta Andrzeja Dudy nie zostanie profesorem. O odmownej decyzji Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów poinformował prof. Tadeusz Gadacz. Zybertowicz ma tytuł doktora habilitowanego i profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Postępowanie w sprawie przyznania mu tytułu profesora nauk społecznych wszczęto w listopadzie 2017 roku. W przypadku pozytywnej decyzji Centralnej Komisji stosowny wniosek trafiłby do prezydenta. Tak się jednak nie stanie. "Środowisko naukowe stanęło na wysokości zadania. Wczoraj Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych odmówiła przyznania tytułu profesora panu Andrzejowi Zybertowiczowi" – napisał prof. Gadacz.

