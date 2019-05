Angielskie kluby górą w pierwszych półfinałach Ligi Europy W pierwszym meczu półfinału Ligi Europy Arsenal wygrał u siebie z Valencią 3:1. Przed rewanżem w lepszej sytuacji są londyńczycy, ale sprawa awansu jest nadal kwestą otwartą. Arsenal i Valencia w swoich ligach ciągle walczą o czwarte lokaty, zapewniające udział w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Kanonierzy są obecnie na piątej pozycji, a Nietoperze na szóstej. W ostatnim czasie miały kiepską passę. Sukces w Lidze Europy ma być dla obu klubów antidotum na problemy. Gwarantuje on bowiem udział w kolejnej edycji prestiżowej Chamions League. Mecz zaczął się zaskakująco. Już w 11. minucie po sprytnie wykonanym rzucie wolnym Mouctar Diakhaby przeskoczył obrońców Arsenalu i z najbliższej odległości wpakował piłkę głową do bramki gospodarzy. Chwilę później mogło być 2:0 po błędzie Ainsley’a Maitlanda-Nilesa i niecelnym strzale Goncalo Guedesa. Trener Unai Emery, który w latach 2008-12 był szkoleniowcem klubu z Walencji, na pewno z niepokojem śledził wydarzenia boiskowe. Kubeł zimnej wody podziałał mobilizująco na gospodarzy. W 18. minucie przeprowadzili szybką kontrę, którą zakończył uderzeniem do pustej bramki Alexandre Lacazette (wcześniej idealnie podał mu Pierre-Emerick Aubameyang). Osiem minut później Francuz podwyższył prowadzenie po strzale głową, a tym razem piłkę precyzyjnie wrzucał Granit Xhaka. Po zmianie stron ponownie Lacazette stanął przed szansami na gole. Najpierw minimalnie minął się z piłką w dogodnej sytuacji, a w kolejnej akcji dwukrotnie strzelał na hiszpańską bramkę, ale Neto obronił. W odpowiedzi Rodrigo nie zdołał pokonać Petra Cecha. Arsenal do końca spotkania dążył do strzelenia kolejnego gola i dopiął swego w doliczonym czasie gry. W zamieszaniu podbramkowym z bardzo ostrego kąta trafił Aubameyang. Rewanż odbędzie się 9 maja na stadionie Valencii. W drugim półfinale Eintracht Frankfurt zremisował na swoim terenie z Chelsea 1:1. Sprawa awansu do finału jest w dalszym ciągu otwarta, choć goście w drugiej połowie w większości przeważali. Rewanż za tydzień w Londynie. To pierwszy od 1980 roku występ Eintrachtu w europejskich pucharach, co dało się na Commerzbank-Arena zauważyć. Miejscowi kibice przygotowali wyjątkową i efektowną oprawę na tę specjalną okazję. Frankfurtczycy wieńczą powoli bardzo dobry dla siebie sezon. Atmosfera w Chelsea to zupełne przeciwieństwo. The Blues mają za sobą kiepski czas, co mocno na swojej skórze odczuł trener Maurizio Sarri. Plan minimum na ten moment to zapewnienie gry w Champions League w przyszłym sezonie. Włocha krytykuje się w Anglii za dobór taktyki i wybory personalne. Tak też było w czwartkowy wieczór. Sarri, ku zaskoczeniu angielskich dziennikarzy, postanowił posadzić na ławce swojego najlepszego piłkarza Edena Hazarda, dając do zrozumienia, że liczą się ligowe rozgrywki. Lider drużyny pojawił się na boisku w 61. minucie, zmieniając Williana. Chelsea remisowała w tamtym momencie 1:1. Jeszcze w pierwszej połowie do siatki trafili Luka Jović i Pedro Rodriguez. Znakomity strzelec gospodarzy trafił po bardzo precyzyjnym strzale głową, a Hiszpan wyrównał ładnym przytomnym uderzeniem z “szesnastki”. Wejście Hazarda pomogło gościom w przejęciu na pewien czas inicjatywy, ale nie przesądziło o zwycięstwie. Belg robił dużo zamieszania i często nękał prawą stronę defensywy rywali. Po jego dobrym dośrodkowaniu z tej strefy groźnie głową strzelał David Luiz, który tuż przed pojawieniem się Hazarda trafił z rzutu wolnego w poprzeczkę. Piłkarze Eintrachtu podeszli pod pole karne Chelsea w samej końcówce. David Abraham zmarnował dobrą okazję po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, podczas gdy strzał Gonzalo Paciencii w ostatniej chwili zablokował Luiz. W tej drugiej sytuacji zagrożenie sprowokował pomocnik The Blues N’Golo Kante, który stracił piłkę przed polem karnym. Żadne gole jednak już nie wpadły i o tym, kto wystąpi w finale w Baku 29 maja zdecyduje rewanż w Londynie za tydzień. Pierwsze mecze 1/2 finału Ligi Europy: Eintracht Frankfurt – Chelsea Londyn 1:1 Bramki: Jović (23) – Pedro (45) Arsenal Londyn – Valencia 3:1 Bramki: Alexandre Lacazette dwie (18, 26), Pierre-Emerick Aubameyang (90+1) – Mouctar Diakhaby (11). Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

