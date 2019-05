Antyamerykańska i antysemicka demonstracja skrajnej prawicy w Warszawie „Polska wolna od pasożydów”, „Żydzi przyczyną antysemityzmu”, „Nie przepraszam za Jedwabne” pisane neogotyckim krojem – kilka tysięcy osób z takimi hasłami uczestniczyło w demonstracji #STOP 447. Narodowcy twierdzą, że amerykańska ustawa 447 ma rzekomo zmusić Polskę do wypłaty odszkodowań za mienie żydowskie. Fotoreportaż W Ameryce i na świecie ustawa ma przydomek JUST – sprawiedliwa (skrót od Justice for Uncompensated Survivors Today), tylko w Polsce jest rozpoznawana po numerze 447, pod jakim przyjął ją amerykański Senat. Gdyby ktoś znalazł się w sobotnie popołudnie (11 maja) w Alejach Ujazdowskich w Warszawie na odcinku między Kancelarią Prezesa Rady Ministrów a Ambasadą Amerykańską musiałby pomyśleć, że jest albo na planie filmowym, albo w bardzo dziwnym kraju-kuriozum, gdzie antysemityzm jest zaszczytnym dowodem patriotycznych uczuć. Zaraz tu gdzieś musi pojawić się filmowy Borat. Kompletny odlot. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

