Antyunijny marsz przeszedł ulicami Warszawy “Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela suwerenność nam zabiera” – między innymi takie hasła skandowali uczestnicy antyunijnego marszu, który przeszedł ulicami Warszawy. Marsz Suwerenności na długo przed jego rozpoczęciem wzbudzał ogromne emocje, dlatego nie brakowało ich i 1 maja. Interweniować musiała policja. Za organizację Marszu Suwerenności odpowiedzialna była koalicja Konfederacja KORWiN Braun Liroy i Narodowcy, wraz ze Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości i Młodzieżą Wszechpolską. Narodowcy chcieli w ten sposób zamanifestować niezgodę na unijną politykę. A wszystko to w 15. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

