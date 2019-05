Arcybiskupi Hoser i Głódź mogą stracić honorowe obywatelstwa Radna Koalicji Obywatelskiej Agata Diduszko-Zyglewska przyznała, że biuro prawne przygotowuje poprawkę uchwały w sprawie odebrania honorowego obywatelstwa. Mieliby je stracić arcybiskupi Henryk Hoser i Sławoj Leszka Głódź, którzy – jak powiedziała Diduszko-Zyglewska – mieli tuszować przypadki pedofilii w Kościele. W połowie maja radna Diduszko-Zyglewska, która jest współautorką mapy kościelnej pedofilii, napisała na swoim profilu na Facebooku, że po przyjrzeniu się tytułom honorowego obywatelstwa Warszawy zauważyła, że “w ciągu ostatnich trzech dekad rada uhonorowała tym tytułem aż ośmiu biskupów”, w tym: Sławoja Leszka Głódzia (w 2005) i Henryka Hosera (w 2011). “Czyli dwóch panów, którzy w świetle naszej wiedzy o ich działalności z pewnością nie zasługują na tytuły honorowych warszawiaków” – napisała. I dodała, że będzie próbowała przekonać innych radnych do odebrania biskupom tytułów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

